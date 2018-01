El nuevo cuerpazo de Charlotte Caniggia ('GH VIP 4') que ha dejado a todos alucinados

¿Se acuerdan de Charlotte Caniggia, la ‘pija' argentina que metió el cepillo de dientes de Carlos Lozano en el váter de ‘GH VIP 4? Pues si la ven ahora no la reconocen.

La joven se ha vuelto a operar pero esta vez, el cambio ha sido extremo. Demasiado.

Cuando la conocimos en el reality de famosos de T5, Caniggia, es España sólo sabíamos que era la hija del ex futbolista argentino Claudio Caniggia. Nada más.

Pero curiosamente, la joven, obsesionada por el dinero y el físico, dio mucho que hablar en 'GH VIP 4', sobre todo por sus polémicas broncas con Carlos Lozano.

Ya en el reality, Charlotte fue muy criticada por su defensa de la delgadez extrema, algo que dejaba claro cada vez que utilizaba el PhotoShop de manera exagerada en cualquier foto que publicaba en las redes sociales. Era tal su obsesión por mostrar su figura lo más delgada posible que distorsiona su imagen hasta tal punto que crea la silueta de una mujer irreal, con brazos y piernas extremadamente largos y escuálidos y con una cintura de dimensiones sólo posibles si te quitan por el camino un par de costilla.

Pero ahora, la situación es más grave. Tal y como relata el colaborador de ‘Sálvame', Kiko Hernández en su blog de Telecinco.es el cuerpo de Charlotte Caniggia ha dado un giro de 180 grados. Ya no hay rastro de sus curvas y no gracias a una dieta sino por haber pasado por el quirófano.

Según ella misma ha declarado:

No voy al gimnasio, para nada. No me gusta ir al gimnasio, ¡prefiero operarme! Y ya está, me sacan la grasa de una (...) Mi mamá dice que la gente que está aburrida y al pedo va al gimnasio. Yo vivo en Puerto Madero y veo tanta gente corriendo a la noche y digo '¿qué les pasa en la cabeza?' No entiendo, prefiero hacer otras cosas.