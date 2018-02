¿Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez son unos racistas?

Les han dicho de todo pero nunca racistas. Belén Esteban. Jorge Javier Vázquez, Mila Ximénez y el resto de colaboradores de ‘Sálvame' fueron acusados, el 31 de enero de 2018, de tener prejuicios raciales contra una invitada, Liz, la supuesta novia de Julián Muñoz a la que pillaron en varias mentiras.

Hace poco que conocimos a Liz Paulo, la supuesta nueva pareja del ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz. Ambos fueron grabados en una fiesta bailando, loq eu puso en duda el mal estado de salud que el ex de Isabel Pantoja dice tener (y que, se rumorea, ha exagerado para salir de la cárcel).

Pero hay muchos periodistas del corazón que n se creen la historia de Liz y por ello, la mujer concedió, el 31 de enero de 2018, una entrevista a ‘Sálvame' desde Marbella.

Cuando Jorge Javier Vázquez le preguntó cómo había conocido a Julián, ella contestó:

"Quiero dejar claro que no quiero ningún problema para Julián. Lo conocí en el club de padel".

Y después le preguntaron qué vio en él, qué le gustó de él, a lo que ella respondió:

Kiko Hernández no se creía ni una palabra de Liz Paulo, que aseguraba echar mucho de menos a Julián Muñoz, pero el colaborador no se quedó callado y le dijo que su novio es un tal Tony y que es todo un montaje de ambos, a lo que ella respondía:

Ayer a las diez de la mañana me llamó la Guardia Civil, que tenía una denuncia. No tengo ninguna pareja que se llame Tony, fue un amigo, un ex socio, nunca conviví con él, yo vivo en buena vista con mis tres hijos"