Belén Esteban se merienda a un 'chulito' Carlos Lozano en su debut en 'Sálvame'

Lo que nos faltaba por ver: Carlos Lozano ha fichado por 'Sálvame' como defensor de la audiencia- ¿Este señor le ha quitado el puesto a María Teresa Campos?-. Pero el ex presentador de 'Granjero Busca esposa' se ha estrenado con mal pie y hasta Belén Esteban le ha dejado en ridículo.

¿Por qué las cadenas en general y T5 en particular se empeñan en dar trabajo a personajes que claramente no funcionan? Y no estoy hablando Carlota Corredera o de las opiniones de público y crítica sino de ‘profesionales' que acumulan fracaso tras fracaso.

El caso de Carlos Lozano es curioso. Tras año de ostracismo televisivo en España (él dice que trabajó en Perú) , regresó como el concursante más polémico de 'GH VIP 4'. La estrategia era simple: Si él funcionaba en el reality (es decir, si creaba broncas), Mediaset le contrataría como presentador y como personaje. Y así fue. No sólo condujo las dos ediciones menos vistas de ‘Granjero busca esposa' en Cuatro sino que tanto él como su ex, Mónica Hoyos- y su actual pareja, han protagonizado varios ‘Deluxe'.

Tras el batacazo de la última edición de 'Granjero busca esposa', ha quedado claro que Mediaset no va a renovar el dating -show (o así debería ser) por lo que muchos pensamos que el acuerdo entre la empresa y Lozano había llegado a su fin. Pues no.

El 31 de enero de 2018, nos quedamos en ‘Shock': Carlos Lozano se presentó como nuevo ‘Defensor de la audiencia' de ‘Sálvame'. El programa llevaba días anunciando el regreso de la sección que durante años conducía María Teresa Campos pero nadie se esperaba que el ex presentador de ‘OT' fuera a sustiruírla.

Pero Lozano no entró con buen pie. Sigue estando en ‘modo GH' , es decir, que cree que para triunfar en Mediaset hay que ser borde y ‘chulo', y no el ‘chico bonachón' que intentaba vendernos en ‘Granjero busca esposa' (y que no funcionó).

Más que un defensor de la audiencia. Lozano parecía un inquisidor, un juez por encima del bien y del mal. Supongo que es lo que le han pedido que haga pero es que ni eso lo hace bien.

El problema es que cuando alguien entra en ‘Sálvame' con ganas de guerra, el resto se lo come y a la audiencia le cae mal. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Lozano.

¡Que viva el amor! Pero no el que promociona Carlos Lozano

En su primer día el defensor tuve que hacer frente a algún que otro ‘zasca', como el de Belén Esteban nada más llegar: J.J. Vázquez le preguntaba qué le parecía la incorporación y ella, muy sincera, respondía:

"Ni fu, ni fa"

Como no podía ser de otra manera, gran parte de la sección giró en torno a la relación entre Gustavo González y María La piedra. No contento con dar ‘voz' a los espectadores, Lozano, criticó la actitud de su nuevo compañero, acusándole de montajista, y Gustavo no dudó en atacarle.

Me lo vas a decir tú que has hecho de todo? Yo no he hecho todo ¿tú me has visto en alguna revista? ¿Dar alguna exclusiva?"

Lozano se tensó y contestó:

No he contado mis intimidades por dinero, cuidadito que no tiene nada que ver.

Pero Belén Esteban le hundió recordándome las veces que se ha sentado en el ‘Deluxe' tanto él como sus parejas.

Lo más indignante llegó cuando se habló de Anabel Pantoja y, sin venir a cuento, Lozano le mandó un mensaje a la prima de Chabelita:

Que dé alguna noticia de vez en cuando y así estará más tranquila.

¿Por qué dijo eso? ¿Qué necesidad tenía? ¿Qué necesidad tenemos nosotros de ver a Lozano otra vez?