El ataque clasista de Jorge Javier Vázquez contra Anabel Pantoja que nos deja conmovidos

Isabel Pantoja no quiere que su sobrina Anabel trabaje en ‘Sálvame' (Telecinco). Hasta ahí es comprensible. Lo que resultó extraño fue el ataque contra las dos que hizo Jorge Javier Vázquez el 1 de febrero de 2017.

En 'Sálvame' se pasan el día criticando a la familia Pantoja y es lógico que la tonadillera se sienta rechazo por el programa aunque sus hijos acudan al plató siempre que necesitan dinero.

Por otro lado, desde que arrancó ‘Sálvame', siempre ha habido al menos un portavoz de la familia Pantoja en una de las sillas de los colaboradores. Antes fueron Raquel Bollo, Chelo García Cortés o Luis Rollán mientras que ahora es Anabel Pantoja, sobrina de Isabel.

El 31 de enero de 2018 se emitieron unas declaraciones de Isabel Pantoja en las que se mostraba tajante sobre el trabajo de su sobrina.

A mí me gustaría que mi Anabel viviera de otra cosa. No es su sitio. Sencillamente porque ella no tiene que defender nada. Y a mí me duele mi sobrina, y ella llorando. ¿Llorando de qué?