Inda se merienda a Tania Sánchez ante un tramposo Risto Mejide

El 4 de febrero de 2018, ‘El Chester' de Cuatro abordó el tema de la posverdad y para ellos, Riste Mejide entrevistó primero al periodista Eduardo Inda, quien tuvo que enfrentarse a la diputada de Unidos Podemos, Tania Sánchez.

Según la definición que dio Risto Mejide, la posverdad es:

Para hablar de ello, el primer invitado de la noche fue Eduardo Inda fundador de OK Diario.

Para empezar, Risto le preguntó al periodista sobre algunas de sus exclusivas como las de "Noos, Bárcenas o Pujol".

Inda pone firme al 'pacifista' Maestre y de propina le suelta un zasca a Iglesias

Sobre, su profesión y su relación con la verdad, Inda dijo:

Un periodista no tiene que ser la noticia, pero haremos la excepción. Me da me da bastante rubor hablar de mí".