Risto destroza a Mila Ximénez y destapa todas las mentiras de 'Sálvame'

Mila Ximénez fue al ‘Chester' de Cuatro, para hablar de posverdad (realidad manipulada) y admitió no sólo sus propias mentiras sino las del programa en el que trabaja: ‘Sálvame'.

Fue una entrevista brutal, emocionante e irónicamente, muy sincera.

La definición exacta de posverdad es "toda información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, creencias o deseos".

Este fue el irónico tema que Risto Mejide eligió para centrar su 'Chester' del 4 de febrero de 2018.

Y decimos irónico porque el programa está producido por la ‘Fábrica de la tele' ('Sálvame', 'La noria', 'Aquí hay tomate') los auténticos maestros de la manipulación informativa.

Mila Ximénez acudió como segunda invitada y aceptar sus mentiras, aquellas que ha mencionado en televisión, las que ha escuchado de boca de algunos compañeros y las que se ha dicho así misma.

María Jiménez: "Pepe Sancho se acostó con Mila Ximénez en mi cama"

¿ISABEL PANTOJA Y MARÍA DEL MONTE TUVIERON UNA RELACIÓN?

Mila Ximénez se atrevió a dar una definición e incluso un ejemplo de ello:

Es el análisis de una noticia donde no entra el análisis de la noticia, sino un tema emocional y de sentimiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Pantoja? La gente no quiere conocer la auténtica vida de Isabel Pantoja porque se queda con la emoción de cuando entra en la cárcel por amor: es una tonadillera que nunca ha hecho nada, es una gran cantante... Pero los que sí conocemos la auténtica verdad, que ella luego ha convertido en una verdad en su beneficio, nos jodemos porque una verdad puede acabar incluso en una demanda.

Aquí Risto aprovechó para preguntarle a su invitada si Pantoja y maría del Monte habían sido pareja sentimental y Mila aseguró que si bien conoce la verdad, ésta "es cara" (es decir, que no quiere que la demanden).

Si hablamos de posverdad, en 'Sálvame' se dedican casi exclusivamente a ella, por lo que es muy difícil de defender el programa desde un punto de vista ético. Mila dijo que "hay cosas que ya no se pueden hacer" (como manipular unas imágenes de Marichalar que daban a entender, en ‘Aquí hay tomate', que estaba liado con su guardaespaldas),pero cuando le recordaron ciertos momentos de su programa, la colaboradora tuvo que admitir que está jugando al juego de la manipulación.

Por ejemplo, Risto emitió un vídeo de ‘Sálvame' en el que Kiko Hernández aseguraba que María José Campanario tenía "una caja de zapatos debajo de la cama llena de recortes con todas las noticias de Belén Esteban". Mejide, le preguntó a Mila sí alguien había visto esa caja o si sabían si esa información era cierta y ella contestó:

MILA CONTRA LYDIA LOZANO POR EL CASO YLENIA

Mila también habló de uno d elos mayores escándalos de la televisión moderna: El caso Ylenia. Recordemos que Lydia Lozano aseguró tener información sobre la hija desaparecida de Albano en el año 2005.

Mila no tuvo muy buenas palabras sobre su compañera:

LA GRAN MENTIRA DE MILA XIMÉNEZ

Pero el momento más duro de la entrevista llegó al recordar los años que Mila Ximénez trabajó como colaboradora del programa ‘Crónicas Marcianas':

Dije una vez que tuve relaciones con Encarna Sánchez y dije 20 que no, pero si me dan medio millón de euros y tengo que decir que sí, pues lo hago de nuevo. Para mí ‘Crónicas marcianas' era la única manera de salir de la vida que tenía. Pero ahora si pudiera borrar de mi vida cualquier rastro en ‘Crónicas', pagaría lo que fuera.

Fue la colaboración más humillante de mi vida, éramos como cerdos en un corral, todo insultar, a ver quién era más ruin. Cuando me llamaron para trabajar en ‘Sálvame' dije que no porque no podía volver a esto. ‘Crónicas' me arregló la vida pero me ha quedado una herida muy profunda por su culpa.