Amaia, obvia ganadora de 'OT 2017' en una gala mediocre

No hubo sorpresas. Amaia fue la ganadora de 'OT 2017' en una gala marcada por el desastre técnico y una falta de profesionalidad impactante. Por otro lado, Aitana se quedó segunda y Miriam tercera.

Aitana. Miriam, Ana, Alfred y Amaia. Los cinco fueron los protagonistas de la última gala de 'Operación Triunfo 2018'. Acompañados por todos los profesores de la Academia y todos los que fueron sus compañeros, los cinco se enfrentaron al juicio final de la audiencia.

En la primera ronda, Ana interpretó ‘Volver'; Alfred, Don't Stop the Music; Amaia, ‘Miedo' de M-Clan: Aitana , "Chandelier" (Sia) y Miriam "Invisible" (Malú).

Había que elegir a los 3 finalistas, por lo que dos de ellos se quedaron fuera. Los desafortunados fueron Ana Guerra (7% de los vitos) y Alfred (8%). ¿Fue justo? Pues depende de a quién se pregunte. Personalmente entiendo que Ana no estuviese en el podio final porque, aunque me encanta como presencia, vocalmente no convence. Y Alfred... Bueno, sigo diciendo que es el músico integral por excelencia pero su personalidad, su soberbia y su falta de humildad le han pasado factura.

'Tu canción': El tema que nos representará en Eurovisión 2018 y que interpretan Amaia y Alfred (OT2017)

Así, Miriam, Aitana y Amaia se enfrentaron a la gran final, cantando los temas que interpretaron en la gala cero. A saber: Amaia cantó Starman de David Bowie; Miriam No te pude retener de Vanesa Martín y Aitana, "Bang Bang" (Ariana Grande, Nicki Minaj, Jessie J)

No hubo sorpresas. Amaia, ‘Amaia de España', ganó 'OT 2017'.Con el 46% de los votos, la navarra se imponía a Aitana, con el 42%, y a Míriam, con el 12%.

¿Fue justo? Sí. Es la mejor cantante y tanto su personalidad como su relación con Alfred hizo las delicias de los fans. También hay que decir que, desde el principio, el programa la ha proyectado hasta el triunfo, la ha explotado como su ‘niña bonita' y ha dado resultado.

Por último, una reflexión. ¿Cómo es posible que 'OT 2017' haya sido el fenómeno social que es a pesar de su nefasta realización? Esta gala final ha sido decepcionante. Hubo problemas técnicos tan graves que dejaron a David Bisbal sin cantar en el momento que tenía que hacerlo. Y no sólo eso. La puesta en escena fue sosa, casi nula. Cuando se dio el nombre de la ganadora fue poco apoteósico. En resumen: ni rastro de espectáculo. Hablamos de uno de los shows más relevantes de la última década, no es de recibo que se tenga que cantar a capela por falta de sonido.

Y si todo ha sido tan malo, ¿por qué lo ha 'petado' 'OT 2017'? Por el casting y, sobre todo, por la maravillosa utilización de las redes sociales.