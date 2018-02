Cifuentes le da a Bertín Osborne una lección de humildad: Sus confesiones más incómodas

El 5 de febrero de 2017, Bertín Osborne tuvo una misión casi suicida: Enfrentarse a la final de 'OT 2017' en TVE. Para competir, T5 decidió emitir la entrevista que el cantante le hizo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. El resultado fue una charla divertida, intimista y muy, muy sorprendente.

Siempre se la ha considerado ‘una rara avis' dentro de la política en general y del Partido Popular en particular. Cristina Cifuentes transmite la imagen de ir por libre pero lo que es cierto es que posé un carisma único, algo que volvió a demostrar en su visita a 'Mi casa es la tuya'.

La Presidenta de Madrid comenzó su entrevista hablando de feminismo:

Cristina Cifuentes: “El PSOE madrileño quiere que Madrid sea una nación”

Y como es habitual en ‘Mi casa es la tuya', la invitada habló de su infancia:

Yo viví la movida de los 80 en Malasaña y me hice varios agujeros en la oreja y me cambiaba de ropa en el portal.

Hay muchas personas que necesitamos caricias y cariño, y yo lo necesitaba. En mi casa nos han educado de una manera muy estricta. Yo era muy rebelde de pequeña. Me decían a las diez en casa y siempre me pasaba.

He tenido novios muy de izquierdas. Nunca me ha importado

Y hablando de esto, Cifuentes recordó uno de los momentos más duros de su vida, cuando a su padre le diagnosticaron Alzheimer:

Uno de los momentos más complicados de la entrevista llegó cuando la Presidenta habló de la ruina económica que sufrió su marido, arquitecto de profesión, y cómo esto les repercutió públicamente:

Mi hija le han llegado a investigar en redes sociales, a mi hermano igual. A la familia hay que protegerla de todo eso. Cuando era delegada del gobierno no te llegas a imaginar las barbaridades que me decían en redes sociales

Cifuentes también recordó el escarche que sufrió en 2012:

Había una persona que me decía: sal corriendo que te matan. Pero yo me negué a salir corriendo. Fue una situación difícil. Mi hijo lo estuvo viendo desde el balcón. Cuando llegué a casa estaba llorando y me decía que se sintió impotente.

Sorprendentemente, la política habló del caso más oscuro de su carrera, el del pederasta de Ciudad Lineal:

Ese ser me quitó el sueño. La Policía me decía que probablemente a la próxima niña la mataría. Lo peor como delegada del gobierno fue cuando el pederasta secuestró a una niña y tuve que llamar a su padre. También la mayor satisfacción fue llamarle para decirle que lo habían detenido gracias a él.

En un momento dado, Bertín, jocoso, le dijo a su invitada:

Eres agnóstica, republicana, defensora del aborto y del matrimonio gay. ¿Seguro que no te has equivocado de partido?

Ella contestó:

No valen los tópicos de la gente del PP son todos de derechas". "No somos una secta donde todos pensamos lo mismo de todos

Cuando le preguntaron con qué político se iría de copas, Cifuentes respondió:

Me iría a tomar una copa por ahí con Albert Rivera, que le tengo mucho cariño. También me iría a tomar cañas con Pablo Iglesias. Bueno, una caña.

Pablo Iglesias, me invitó al sofá de su casa a ver una serie. Le dije que no. También me invitó a pasear por Lavapiés. Estaba con Tania, que era diputada de la Asamblea de Madrid y no me iba a meter