Ernesto Sevilla ante Pablo Motos: "Hemos hecho la peor gala de los Goya de la historia"

Lo han admitido ellos mismos. Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla presentaron "la peor gala de los Goya de la historia". Dos días después de la ceremonia de los premios de la Academia del Cine, los humoristas ha reflexionado sobre su trabajo en ‘El Hormiguero' de Antena3.

Con su actuación como maestros de ceremonias de la gala de los Goya 2018, se nos cayó un mito. Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla son un referente generacional del humor patrio y sin embargo no lo hicieron bien. Ese no era su ambiente. Les vino grande (o muy pequeño) un evento tan popular como éste. Por ello, tanto el públoco como la crítica nio dudó en destrozar el trabajado de estos dos cómicos.

El lunes 5 de febrero de 2018, dos días después de la gala, Sevilla y Reyes acudieron a 'El Hormiguero de aprovechando que el segundo es uno de los protagonistas de la serie ‘Cuerpo de élite' que arranca en A3 el martes 6 de febrero de 2017.

Los dos humoristas hablaron de las críticas que han recibido por los Goya y hubo un titular que les ‘gustó' más que ninguno:

Reyes apostilló que:

A lo que Sevilla remató diciendo:

Ernesto Sevilla: Leí otro titular que decía que habíamos hundido los Goya. Es acojonante. No es que hayamos hundido la gala, es que hemos hundido los Goya, ¡ya no se pueden hacer más

Ambos admitieron haber ido a todas las fiestas que hubo tras la gala y no fue hasta el día siguiente que leyeron las críticas:

Las leí todas, en lugar de hacer caso a Dani Rovira, que me aconsejó no leer ninguna, y fue entonces cuando me pusieron una corona por haber hecho la peor gala de la historia"