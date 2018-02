La espeluznante hipocresía de Kiko Hernández y Sálvame con 'Amaia de España' y los triunfitos

Telecinco en general y 'Sálvame' en particular se han rendido al fenómeno 'OT 2017' aunque sea una vez que ha terminado. El 6 de febrero de 2018, el programa presentado por Paz Padilla entrevistó en directo a Amaia, ganadora del talent show de TVE, y la joven se metió a los colaboradores en el bolsillo.

Hasta ahora, todo lo que se había dicho en 'Sálvame' sobre 'Operación Triunfo' había sido negativo. Kiko Hernández, por ejemplo, se llevó una oleada de críticas en Twitter, por decir que Alfred "cantaba peor que Chayo Mohedano".

Pero 'OT' ya ha terminado y su importancia y popularidad son incuestionables. Un programa que se dedique a la crónica social no puede obviar uno de los fenómenos televisivos más importantes de los últimos años, por ello, el 6 de febrero de 2018, 'Sálvame' se dedicó en cuerpo y alma a 'Amaia de España' y su flamante triunfo.

El jurado PD de OT: no puede con la patata en la boca de Alfred.



Ya no había rastro de las burlas y ataques contra los concursantes, ahora todo eran halagos y muestras de cariño. De hecho, Paz Padilla había asistido a la final de 'OT' para acompañar a su hija y a unas amigas y comenzó 'Sálvame' diciendo:

Ha triunfado el talento y la inocencia. Los chicos son maravillosos y así es como se les ve, sencillos, sin dobleces. Amaia cuenta las cosas así sin pensar, según le vienen y eso lo han hablado mucho en la academia.

Una reportera de 'Sálvame', Laura Lago, cubrió la rueda de prensa de los finalistas de 'OT' y entrevistó a la mismísima Amaia quién sorprendió a todo el mundo al decir que le hacía mucha ilusión aparecer en el programa de Telecinco. Pero, ¿está preparada la intromisión de la prensa rosa en su vida? La navarra, maravillosa, respondió:

Siempre que se hable desde el respeto me hace gracia, me hace ilusión y todo, me siento importante.

Además, Amaia dijo que:

Me siento como en una película. Lo sigo asimilando todavía, pero estoy súper contenta y más con Alfred, es muy guay. Nos lo vamos a pasar muy bien. Quiero abrazar a mis amigos y a mi familia.

Amaia estará muy feliz e ilusionada pero la maquinaria de 'Sálvame' ya se ha puesto en marcha. Y es que, mientras todo el equipo del programa le hacía la 'pelota' a Amaia, otro reportero, Omar Suárez, estaba en Pamplona, frente a la casa de la ganadora para hablar con sus más allegados (los padres, de momento, no quieren hablar con la prensa). Pobre niña, de verdad. Espero que no se pasen con ella cuando no le vayan tan bien las cosas como ahora.

Aquí no acaba el asunto. Kiko Hernández, el que se había reído de Alfred unos días antes, se olvidó de su propio discurso, y dijo:

Los chicos son un ejemplo de que hay que creer en lo que haces.

Un ejemplo absoluto de hipocresía.