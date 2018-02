Belén Esteban, con el 'culo al aire' ante su 'amiga' Raquel Bollo

Raquel Bollo ha vuelto a la televisión pero no a 'Sálvame', el programa que dejó en 2016. La ex mujer de Chiquete es la nueva colaboradora de ‘Viva la Vida' pero no conforme con eso, el 7 de febrero de 2018 cargó durísimamente contra sus antiguos compañeros, dejando perpleja y sin palabras a la que se supone que es su ‘amiga', Belén Esteban.

El 1 de diciembre de 2016, Raquel Bollo dejó su trabajo en ‘Sálvame'. Era lógico que lo hiciera. Ella nunca quiso estar ahí realmente. No lo ocultaba. Quería ganar dinero y punto pero llegó un momento que no soportaba tanto sufrimiento. Y es que, a diferencia de otros compañeros, Bollo no supo nunca entrar en el juego de 'Sálvame', todo se lo tomaba a la tremenda y padecía más de la cuenta.

Bollo quiso, tras dejar la televisión, dedicarse a la moda (tiene una tienda de ropa en Sevilla) pero parece que no le ha ido suficientemente bien porque el 6 de febrero de 2017, se supo que había fichado por ‘Viva la vida' como colaboradora

Al saberse esa noticia, en ‘Sálvame' los ánimos se tensaron. ¿Cómo era posible que Bollo hubiese vuelto a la tele y no a 'su' programa? El más crítico contra ella fue Jesús Manuel, un señor que no pinta nada allí, para empezar, y que cuestionó a Bollo por irse y por volver pero a otro programa, dando a entender que ella quería alejarse de los focos pero que se ha contradicho así misma.

El 7 de febrero de 2018, 'Sálvame' emitió la respuesta de Bollo a sus críticos y, sinceramente, nos pareció exagerada y algo hipócrita. La ‘amiga' de Isabel Pantoja dijo:

Dejé el programa porque no aguantaba más, ¿o quieren que me muera en vida allí? no ha engañado absolutamente a nadie al decir que me iba. Estoy trabajando, que no estoy haciendo nada malo. No he matado ni robado a nadie, solo es un trabajo.

Hasta aquí muy bien pero cuando le preguntan si hubiera vuelto a ‘Sálvame', Raquel dijo que si se le hubiera hecho una oferta, hubiese negociado. ¿En serio? ¿Hubiese negociado volver a un programa que casi "la mata en vida"? El problema es que necesitaba dinero, en ‘Sálvame0 no querían que volviera y ha pillado lo primero que ha podido.

Descubra cuál será el futuro de Raquel Bollo después de dejar 'Sálvame'

Hubo ex compañeros suyos que apoyaron su decisión, tales como Mila Ximénez, María Patiño, Paz Padilla y Kiko Hernández, quien dijo:

No seamos falsos, que aquí lo ha pasado muy mal, que ha salido en muchas ocasiones llorando",

Pero Belén Esteban, aunque se alegraba porque la que considera su amiga esté trabajando y ganando dinero, dijo que:

Me hubiera gustado que me lo hubiera dicho.

Y es que Raquel Bollo avisó a otras compañeras como a Anabel Pantoja o Gema López de su nuevo trabajo pero no a su íntima amiga Belén Esteban, lo que deja bien claro que entre estas dos nunca ha habido la amistad que nos han vendido durante años.