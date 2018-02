Carlos Lozano asusta a la audiencia con su injerto capilar

Carlos Lozano ya es una caricatura de sí mismo. Su imagen se ha desvirtuado tanto que no le reconocemos, ni mental ni físicamente. El 7 de febrero de 2018 , el nuevo ‘Defensor de la audiencia' de 'Sálvame' apareció en el programa con aspecto inquietante ya que se acababa de someter a un injerto capilar. Pero eso no fue lo peor...

Tampoco es culpa de él que cause tanto rechazo. A Carlos Lozano le han dicho que dé de qué hablar y eso hace. El problema es que su papel se le está escapando de las manos (quiero creer que él no es así en la vida personal, aunque poco me importa, yo juzgo lo que veo en la tele).

En su segunda semana como 'Defensor de la audiencia' en 'Sálvame' hizo el mayor de los ridículos. Para empezar, entró en el plató con sombrero y gafas de sol ¿Qué le pasaba? Le preguntó Jorge Javier Vázquez.

¡Que viva el amor! Pero no el que promociona Carlos Lozano

El ex presentador de 'Granjero busca esposa' respondió:

Vengo con este sombrero porque me he puesto pelo, en concreto 2810 folículos

Lozano quería taparse lo más posible la cara porque la tenía hinchada tras la operación y ojala no se hubiese quitado el sombrero.

Particularmente apoyo cualquier intervención voluntaria que cada uno se quiera hacer pero la televisión es imagen y ver a alguien con ese aspecto no es agradable- aunque nada será peor que ver Kiko Matamoros con la cara estiradas durante meses-.

Ojo, en Telecinco son muy dados a hacerse injertos capilares. Además de Lozano, también lo han hecho Antonio Tejado y el mismísimo Joaquín Prats (‘El programa de Ana Rosa').

Pero el aspecto físico de Lozano es lo de menos. El presentador cruzó la línea roja ese 7 de febrero de 2017, atacando muy gratuitamente a los colaboradores, en especial a Mila Ximénez. Ésta se quejó de el aire de superioridad con el que Lozano acude al programa , sobre todo cuando él ha participado en un reality con su ex mujer.

Carlos Lozano, muy agresivo, le dijo a Ximénez:

¿Quieres que yo hable de tu exmarido? ¡Por ahí no vayas, eh!".

Mila estalló y dijo mientras abandonaba el plató: