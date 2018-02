Frank Blanco suelta la bomba: "Mi portada de 'Men's Health' fue una humillación"

El 8 de febrero de 2018, Lorena Castell, Quique Peinado y Frank Blanco acudieron a ‘El Hormiguero' para celebrar los 1.000 programas de 'Zapeando'. Allí, el conductor del espacio de ‘laSexta' confesó uno de sus momentos más "humillantes".

Los tres rostros de 'Zapeando' charlaron con Pablo Motos sobre los entresijos del programa y su propia carrera. El que más sorprendió fue Frank Blanco, quien , para empezar, desveló que comenzó su carrera en el desaparecido ‘Crónicas Marcianas' imitando, nada más y nada menos, que a Xavier Sardá:

Entonces, Motos, le preguntó a Cuesta sobre su portada de la revista 'Men's Health' en la que los famosos suelen salir con el torso desnudo pero Frank, sin embargo, apareció con camiseta. ¿Por qué? El presentador de 'Zapeando' respondió:

Esa portada no fue tan portada, fue una humillación tremenda. Juro que yo quería quitarme la camiseta pero al parecer no se había logrado tener una tableta para rallar tomate. Me quede tocado porque me esforcé muchísimo. Lo pasé putas.