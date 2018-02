La hipocresía de 'Sálvame' con Carlos Lozano y su violencia: "¡Eres tonto!"

Qué triste es ver a un personaje como Carlos Lozano dando gritos sin control en medio de un parque público mientras que sus nuevos compañeros de 'Sálvame' enloquecen. Pero más triste aún es ver cómo desde el programa se nos manipula y explotan la ‘sangre moral'. El 8 de febrero de 2018, un día después de que Lozano y Mila Ximénez protagonizaran una sonada bronca en directo, él volvió a la carga con resultados vergonzosos.

El 7 de febrero de 2018, vimos la segunda intervención de Carlos Lozano en ‘Sálvame' como ‘defensor de la audiencia. Ese fue el día en el que el expresentador de ‘Operación Triunfo' asustó a la audiencia con su cara hinchada y su injerto capilar. También fue el día en el que insultó a Belén Esteban (recordándola que no tiene estudios) y en el que se enfrentó a Mila Ximénez hasta tal punto que la tertuliana tuvo que abandonar el plató-.

Fieles a su gusto por el escándalo, al día siguiente, 8 de febrero de 2017, Lozano volvió a hablar para ‘Sálvame' pero no en plató sino desde un parque público en una conexión en directo.

Lozano estaba desatado. Dijo que lo que había pasado el día anterior no era culpa suya sino de los colaboradores, que no saben recibir las críticas ¿Y él sí? Pero si estaba histérico, no paraba de agitarse, de gritar, de mover la mandíbula y de no prestar atención a lo que le decían.

Lozano volvió a meterse con Belén Esteban ( que no estaba ese día presente) alegando que no puede comparase con él que tiene "más de 30 años de experiencia en televisión".

Mila Ximénez se pone como le bicho del pantano con el ‘tocapelotas’ de Carlos Lozano

Ese es el discurso de Carlos Lozano: Su currículum. Sí, fue un grande pero ya no. Ahora es una caricatura del profesional que fue. Su problema es no admitirlo. Ha intentado volver a ser ‘serio' presentando ‘Granjero busca esposa' pero no ha colado. Desde que apareció en ‘GH VIP', su personaje ha pasado a ser un ‘broncas'. La gente le relaciona con eso y esa es la razón por la que le han contratado en 'Sálvame'.

Pero la intervención de Lozano en 'Sálvame' el 8 de febrero de 2018 dio para más. Llamó "jauría" al resto de colaboradores y atacó ferozmente a Alonso Caparrós (otro que anda desesperado buscando una polémica que le dé de comer).

Caparrós le dijo a Lozano que no aceptaba bien las críticas y este le gritó:

¿Cómo que no recibo bien las críticas, chico?, pero, ¿qué críticas? ¿Cuál es para ti la crítica?

Caparrós atacó:

Te estoy diciendo que lo vi. ¿Eres tonto o no tienes memoria o que? ¿Qué te pasa?"

Lozano: No, tonto eres tú. No insultes.

Y mientras todos estaban gritándose e insultándose , Jorge Javier , el presnetador, el que tenía que poner orden, disfrutaba con la escena. Y es que, eso es lo que el programa quería. De hecho, al final, Vázquez le propuso a Lozano someterse al ‘Polideluxe' el próximo sábado. Ese es el truco ( y la hipocresía) de ‘Sálvame', generar violencia para luego lucrarse con ella.