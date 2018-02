Hachazo sin precedentes de Risto a Eduardo Casanova ('Aída')

El Chester' del 11 de febrero de 2018 estuvo dedicado a la generación Milennian, para ello, se invitó al actor y director de cine Eduardo Casanova, conocido principalmente por su papel de Fidel en la serie 'Aída'. Y aunque la entrevista fue agradable e interesante, el invitado se llevó un sorprendente zasca de parte de Risto Mejide.

Fue un referente generacional gracias al personaje de Fidel Martínez en 'Aída', una serie en la que estuvo 12 años y en la que empezó siendo un niño, pero Eduardo Casanova ha crecido y se ha convertido en un artista y en un destacado director de cine que con su ópera prima, 'Pieles', ha conquistado a la crítica y al público.

Polémica en Twitter con Risto Mejide por publicar esto sobre Puigdemont

Tras ver algunos vídeos de sus inicios en la serie de T5, Casanova dijo:

Yo no sabía que estaba actuando. No tenía ni idea, pero me quito culpa, porque era pequeñito. No me horrorizo, me da vergüenza, nada más. Echo de menos 'Aída'. Era absoluta felicidad.

Cuando empecé a rodar, la cosa era diferente. Tenía 12 años pero yo rodaba mogollón de horas, sobre todo en las primeras temporadas.

A mí me preguntan mucho si me he perdido mi infancia trabajando, pero ni de coña. Cuando tenía rodaje y no tenía que ir al colegio no podía ser feliz. Detestaba el colegio, lo veía de color gris. Mi formación ha sido una cosa que se ha ido haciendo de esta manera.