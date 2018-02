Jorge Javier Vázquez provoca que Risto Mejide se largue a gritos de 'Got Talent'

Nuevo show del ‘cascarrabias' oficial de Mediaset. Risto Mejide ha vuelto a dar espectáculo gratuito en ‘Got Talent España' abandonando el plató después de que Jorge Javier Vázquez le diese un pase de oro a un grupo que a Mejide le había espantado. Pero no se queda ahí la cosa.

Una de las actuaciones que más sorprendieron en la gala emitida el 12 de febrero de 2018, fue la de Bandix, un grupo de jóvenes bailarines de entre 18 y 25 años que han conseguido dejar al jurado con la boca abierta con su espectacular ritmo y sincronización. Y no sólo eso, Edurne reconoció entre ellos al coreógrafo de Progenyx, su pase de oro compartido con Eva Hache de la segunda edición.

A los cuatro miembros del jurado les encantó el grupo. A todos menos a Risto, quien, como muy mala leche, les dijo a los concursantes:

Pero la sorpresa la dio Jorge Javier, quién dijo:

Y dicho esto, presionó, con el pie, el ansiado botón de oro, el segundo consecutivo que se llevaba el coreógrafo del grupo.

Este gesto indignó al intolerante de Risto Mejide, quién se fue del plató completamente fuera de sí.

'Got talent': Jorge Javier recibe una lección de Risto y un concursante

Otro momentazo protagonizado por Risto Mejide, fue cuando se reencontró con Esther, otra reincidente en ‘Got Talent' que en la segunda edición acudió vestida como la protagonista de la película ‘Frozen' peor que fue eliminada por desafinar.

Nada más empezar a cantar, Risto, Edurne y Eva Hache pulsaron el botón Rojo. Jorge Javier esperó al final de la actuación para decir que su voto era un no.

Pero, sorprendentemente, Mejide le dio un sí a la concursante pero, antes le dijo:

Me dan ganas de echarte del escenario y eso es bueno, me provocas mala leche y solo con lo que me has provocado te voy a dar un sí