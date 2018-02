Dolor y humillación en el San Valentín de 'Sálvame': Jorge Javier Vázquez estalla contra el decorado de corazones

El 14 de febrero de 2018 no fue una buena jornada para Jorge Javier Vázquez. Teniendo en cuenta que el presentador acaba de ser abandonado por el que había sido su novio desde hace 10 años, el Día de San Valentín supuso un duro recordatorio de su crisis, y no sólo para él...

‘Sálvame' quiso celebrar por todo lo alto el Día de San Valentín y para ello, y entre otras cosas, se decoró el plató con muchos globos en forma de corazón, típicos de esta festividad.

Cuando el presentador, Jorge Javier Vázquez, bajó las escaleras del plató, como hace cada día, se chocó de bruces con los mencionados globos y no le gustaron nada, por lo que los quitó de las gradas en un gesto de desprecio muy descarado. Y no sólo eso, al hacerlo miró directamente a Gema López, quien se ha divorciado de su marido hace poco.

Desde que salió la noticia de la separación de Jorge Javier, el presentador la ha sabido explotar, hablando y escribiendo sobre ello en su blog de Lecturas.

Pero no cabe duda de que Vázquez sigue tocado con el tema. De hecho, tras quitar los globos, se acercó a una señora de entre el público y le pidió perdón por sí se había sentido ofendida por el gesto:

No era un gesto contra usted. Imagínese por la situación que estoy pasando, he visto un San Valentín y he dicho: ¡Buah!