Terelu Campos y Belén Esteban explotan y se largan de 'Sálvame'

Nueva guerra de egos en 'Sálvame'. El 14 de febrero de 2018, dos de sus estrellas más populares, Terelu Campos y Belén Esteban, se hartaron de que sus compañeros no las dejaran hablar y se fueron.

Todo comenzó cuando se estaba debatiendo en el programa de T5 sobre la relación entre Kiko Rivera y su hermana. Paquirrín acaba de dar unas declaraciones en las que decía que se llevaba muy bien con Chabelita pero nadie le creyó y todos querían hablar al respecto.

Terelu se ve que tenía algo que decir, alzó la mano pero Kiko Hernández se le adelantó para decir:

Vergüenza por jugar con el puesto de trabajo de Terelu y Lydia, hasta que...



Terminado este discurso, Lydia arrancó a hablar pero Terelu se quejó de que iba ella antes. Lozano gritó asegurando que ella había "levantado el dedo". Jorge Javier, para provocar, le dijo a Campos:

Y Terelu, herida en orgullo, se levantó de su silla y dijo:

"Pues mira me voy. Me voy a dar una vuelta

Y así, Terelu abandonó el plató y su puesto de trabajo. Pero no fue la única-. Belén Esteban, enfurecida, también se fue al grito de:

"¡Anda, tócate las narices! No hay dos sin tres, me levanto yo también que no me dejáis hablar"