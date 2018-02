Jorge Javier Vázquez demuestra si Kiko Hernández es gay o no

La gran pregunta de 'Sálvame' parece tener respuesta: ¿Kiko Hernández es gay o no? (Kiko Hernández vende sus lujosos chalets por 800.000 euros).

El 15 de febrero de 2018, a Jorge Javier Vázquez se le escapó un comentario que podría demostrar la sexualidad del colaborador (Kiko Hernández suelta una bronca en directo a Anabel Pantoja por "la falta de respeto" en 'Sálvame').

O puede que todo sea un truco...

Todo comenzó por un sorprendente comentario de María Patiño sobre su compañero Kiko Hernández:

A mí lo que más morbo me da es tu parte sexual. Que tú juegues con la ambigüedad me puede hacer gracia, pero te prometo que de las cosas que más me preguntan por la calles es si Kiko Hernández es gay.