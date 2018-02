Susanna Griso se abre sobre el procés con Pablo Motos: "Me cabrea el independentismo low cost"

Fue una buena entrevista, interesante y en ocasiones sorprendentemente dura para ser 'El Hormiguero'. El 15 de febrero de 2018, Susanna Griso habló con Pablo Motos sobre la muerte de su madre, su último premio Ondas y, cómo no, abordó el independentismo catalán y las consecuencias emocionales que ha tenido para ella todo el procés.

En primer lugar, Motos quiso darle la enhorabuena a Griso por su segundo Ondas, pero ella tiene un recuerdo agridulce de ese importante reconocimiento:

Recuerdo que me llamaron para comunicarme la noticia y pensé en que mi madre no podría verme recoger este segundo Ondas. En su día me acompañó con el primero y eso ya no podría repetirse.