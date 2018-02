El ardiente beso que han hecho público Sandra Barneda y Nagore Robles

Las hemos visto declarar su amor en público, abrazarse e incluso pelearse brutalmente en plena calle. Ahora, en el aniversario de su relación, Nagore Robles y Sandra Barneda han publicado en redes sociales una romántica imagen en la que aparecen besándose.

Hace ya tiempo que nadie cuestiona la relación entre la presentadora Sandra Barneda y la ex de 'GH' y actual colaboradora de T5, Nagore Robles. Para celebrar su aniversario, el 18 de febrero de 2018, Robles quiso compartir en su cuenta de instagram una fotao de ambas dándose un beso junto al siguiente texto:

LUCES Y SOBRAS DE UNA RELACIÓN

La presentadora y la colaboradora comenzaron a salir en verano del 2016 pero poco después, en diciembre de ese mismo año, ambas fueron pilladas discutiendo duramente en plena calle.

Sucedió a la entrada del Mercado de Motores de Madrid. Según testigos, la discusión fue muy dura y terminó con la repentina marcha de Nagore y con Barneda charlando con una amiga en común quién le dijo:

Bronca entre Sandra Barneda y Nagore Robles en un mercadillo navideño

Pero pasado el tiempo, las cosas parece que no les pueden ir mejor a ambas. Continuamente se mandan mensajes públicos de amor a través de las redes sociales. Uno de los más llamativos fue el que escribió Nagore para despedir el 2017 y que rezaba así:

Quiero vivir todo contigo y no es que sea valiente, es que confío. Soy consciente de que no será fácil pero será eterno y será nuestro. Me gusta tu ritmo, tu entender tu crecer. Me gustas tanto...Aprendo de mí, de ti y de nosotras con ganas de todo. Porque juntas hacemos el mejor equipo, el que no se deja vencer, el más unido. Haces que el día empiece y termine, tú eres mi tiempo. Me faltan vidas y las recorrería todas contigo. De la mano siempre, cógeme fuerte que no te suelto. Venga como venga, por otro año juntas mi amada compañera. Vamos a por el 2018".