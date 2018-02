Brutal confesión de Santiago Segura sobre Cataluña y la España actual: “Me abochorna”

España, sus tópicos, grandezas y miserias, fue el tema que se abordó el 18 de febrero de 2018 en 'Chester' de Cuatro. Risto Mejide charló con el cineasta Santiago Segura, creador de uno de los personajes más míticos ( y bochornoso) de nuestro país: Torrente.

¿Por qué triunfa Torrente? El policía corrupto, machista, racista y amante de El Fary, es un icono cultural desde que se estrenara la primera película en 1996. La saga ha seguido recaudando millones de euros y su creador, Segura, cree que es porque:

Sientes que has visto a alguien así. Son pensamientos que a nosotros mismos nos avergüenzan al verlos.

Pero Segura tiene claro que Torrente es una parodia, algo que no debería ser real pero que tristemente lo es:

Pensaba que era una cosa extinta, pero España sigue siendo Torrente y eso me abochorna. Homer Simpson, por ejemplo, es un personaje para reírse, pero obviamente no quieres que se case con tu hija o que sea tu vecino. Mucha gente me daba el coñazo con que era una apología de lo que estaba criticando, pero es todo lo contrario.

Yo no quiero enseñarte nada. Yo hago una película y luego, con perdón, que te eduque tu puta madre Es humano criticar al que triunfa. Por eso, en mi profesión nunca se ha reconocido lo que he hecho.

El gas butano y el butanero, según Torrente

Santiago Segura ha ganado mucho dinero pero no le gusta mostrarlo, por eso le dijo a Risto:

A mí me gusta que me vaya bien, pero eso de enseñar... Ver a la Preysler enseñando sus catorce cuartos de baño no va conmigo. Una vez estaba en un concesionario a punto de comprarme un descapotable y pensé en lo que iban a decir por la calle... y me fui de allí sin comprarlo

Segura también habló de la crisis económica:

Cuando sucedió todo lo de la crisis, lo que más preocupaba era la destrucción de la clase media. No soporto que haya gente a mi alrededor pasándolo mal. Siempre he pensado que en África deberían venir con palos y matarnos a todos, porque tenemos un techo bajo el que dormir, una taza donde sentarnos en el baño...

Y por último, y tras una charla agradable y muy inteligente, Segura habló del conflicto catalán, dejando clara su ‘no postura':

No soy de ningún equipo de fútbol o partido político porque para defraudarme ya me tengo a mí mismo. Me gusta hablar de tibios y equidistantes, porque a veces no deberíamos ser apaleados por tener una posición de expectativa y de querer apaciguar los ánimos. Yo, odiando lo radical, soy radicalmente moderado.

Eso sí, confesó que cada vez que ha hablado con un independentista, le ha preguntado si realmente cree que estaría mejor separándose de España y nunca le han convencido con la respuesta.