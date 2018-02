El ansia de protagonismo de Pedroche: se ve desplazada del foco dos segundos y decide desnudarse y subirse al carro de 'OT'

Se queja mucho de que la persiguen y la critican pero no se puede negar que Cristina Pedroche tiene un exceivo ansia de protagonismo. En los últimos días ha vuelto a ser 'noticia' (o eso quería ella) por su enésimo desnudo en redes sociales y por su próxima actuación en la semifinal de 'Tu cara me suena' en la que, muy oportunamente, se subirá al carro de 'Operación Triunfo' pidiendo por favor volver a actuar en el show de Antena3. Todo muy turbio.

Ella lo quiso y lo tuvo. Quería cantar 'Lo malo' de Aitana War con Anna Simón en la final de 'Tu cara me suena'. Pedroche lo pidió el viernes 16 de febrero de 2018 tanto en Twitter como en Instagram:

Me han propuesto varias veces volver (a 'TCM') pero nunca me he vuelto a atrever y ahora soy yo la que lo propone jajaja. Sí, un sinsentido jaja. Yendo con Anna Simón estaré más tranquila y protegida. Ojalá vayamos