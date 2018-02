Terelu Campos se larga de 'Sálvame' tras recibir noticias sobre su madre

Momento de tensión el que se vivió el 19 de febrero de 2018 en 'Sálvame'. Terelu Campos abandonó su puesto de trabajo al comienzo del programa tras recibir una llamada de su hermana Carmen que tenía que ver con la salud de la madre de ambas, María Teresa Campos. Al final fue sólo un susto.

Ese día, Terelu Campos comenzó 'Sálvame' explicando la evolución de su madre, María Teresa, ingresada desde hace unos días en el hospital. Según la colaboradora, su progenitora estaba bien pero que tenía que seguir haciéndose pruebas.

El ictus de Mª Teresa Campos 'avisó' en '¡QTTF!'

Y de repente, Terelu recibió una llamada de su hermana, Carmen Borrego, y abandonó corriendo el plató de 'Sálvame'. Algo había pasado con María Teresa Campos pero no sabíamos por qué.

La compañera de Terelu, Gema López, quiso calmar los nervios y explicar lo que había ocurrido:

Esto fue algo que confirmó, más tarde, la misma Terelu, quien entró por teléfono:

Quería entrar para tranquilizar, tenemos a toda nuestra familia en Málaga y no queremos alarmarles. Ha sido sólo una prueba. no es algo de gravedad, todo sigue su curso como pensaron desde el principio, hubo un diagnóstico que no estaba confirmado y creen que con esta prueba se va a confirmar.