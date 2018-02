¡Vergüenza ajena!: La independentista María Lapiedra crea su propio himno de España

Desde que escuchamos a Marta Sánchez cantar el himno de España con una letra creada por ella misma, no se habla de otra cosa en los medios de comunicación, por lo que es lógico que los oportunistas se hayan subido al carro del fenómeno. María Lapiedra ha sido de las primeras. Lo chocante es que la colaboradora de 'Sálvame' es independentista catalana.

Marta Sánchez le ha puesto letra al himno de España y ha creado un fenómeno social indiscutible. Su vídeo cantando en un concierto no sólo se ha hecho viral sino que muchos se lo han tomado como instrumento político. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, publicó vía Twitter su entusiasmo por la propuesta de la cantante.

El eurodiputado del PP, Esteban González Pons, ha llegado a proponer que Marta Sánchez cante su versión del himno n la final de la Copa del Rey.

Pues sí, todo un fenómeno del que se han querido aprovechar en Mediaset. Por un lado,. 'Sálvame' ha anunciado la próxima creación de su propio himno, algo que ya ha hecho la mismísima María Lapiedra.

El 20 de febrero de 2018, el programa de Divinity, ‘Cazamariposas', sacó su propia versión del himno nacional creada por Lapiedra. Entre otras cosas, la colaboradora del programa /así como de ‘Sálvame') escribió estrofas como estas:

Tengo un sueño, vivir en paz sin miedo y con libertad de hablar y de pensar. No tengo dueño, me acuesto con quien quiero y no me juzgues más, soy libre para amar. Ni soy mala gente, ni soy delincuente, y la corrupción directa a prisión