Jorge Javier Vázquez llama a 'Sálvame' más cabreado que nunca: ¿Por qué?

Jorge Javier Vázquez se ha vuelto a enfadar. El miércoles 21 de febrero de 2018, el presentador de 'Sálvame', en pleno retiro, llamó a su propio programa muy molesto con los medios de comunicación por especular sobre sus vacaciones.

El sábado 17 de febrero de 2018, Vázquez dijo que iba a tomarse una semana de vacaciones antes de que comience una época de mucho trabajo ya que queda poco para el arranque de 'Supervivientes 2018', además de su puesto en 'Sálvame', el 'Deluxe' y los directos de 'Got Talent España', por no hablar de su nuevo espectáculo teatral que acaba de estrenar en Madrid.

Cierto es que los titulares en la prensa eran ambiguos o alarmantes, destacando que Vázquez se apartaba o se retiraba de la televisión. Es por ello que el martes 21 de febrero de 2018, el presentador llamó en directo a ‘Sálvame' para explicarse, otra vez.

Jorge Javier Vázquez no está dispuesto a perder una millonada en 'Sálvame'

Visiblemente molesto, Vázquez cargó contra los medios de comunicación:

He recibido mensajes de Mercedes Mlá y de Jesús Calleja. Yo creo que me expliqué bien y dije que me iba una semana de vacaciones. Creo que al final no sé por qué suceden estas cosas porque lo dejé bien claro. De una bobada se ha empezado a hacer una bola de nieve. Toda la gente que hayan escrito deberán reconocer que se han equivocado en la información y yo no tengo que desmentir la información porque no ha sido así.

Por mucho que explicas lo que sucede siempre hay titulares que no se ajustan a la realidad. No entiendo el por qué ni la razón.

Vázquez explicó que había llamado libremente y sin presión alguna de T5.

Jorge Javier no entiende que los medios especulen sobre su marcha pero es fácil de explicar: Porque vende más la ambigüedad que decir que se va de vacaciones. No es que se mienta, simplemente vivimos en la era de la dictadura del 'click', se quiere que la gente pinche en la nota porque lo que importa es el tráfico. No es que sea ideal pero en 'Sálvame' son maestros en eso de enganchar con cebos que no llevan a ninguna parte. Se pasan el programa anunciando cosas que terminan en papel mojado. Todos jugamos a lo mismo y él, simplemente, ha recibido de su propia medicina.