María Lapiedra queda en ridículo al saber que Gustavo González podría tener otras amantes

María Lapiedra podría no ser la única con la que Gustavo González le fue infiel a su mujer. El miércoles 21 de febrero de 2018 se supo en 'Sálvame' que el paparazzi podría haber tenido otras amantes. La ex actriz porno intentó aguantar el tipo pero no coló.

Al principio se nos vendió una historia de amor verdadero: Gustavo González dijo haber mantenido una relación extramatrimonial con María Lapiedra porque es la mujer de su vida. Y aunque él había traicionado a su mujer y la ex actriz porno a su marido, nos quisieron hacer creer que lo suyo era de verdad.

Luego, las sospechas cayeron sobre ella. Se pensó (y no es extraño que fuese cierto) que María y su marido, Mark Hamilton, estaban orquestando toda la historia para ganar dinero. De hecho, les salió tan bien la jugada que Lapiedra fue fichada como colaboradora fija de 'Sálvame'.

Hasta ahora, Gustavo quedaba como la víctima, como el pobrecito al que no 'le había quedado más remedio' que traicionar a su mujer por amor. Pues puede que la historia sea otra.

Es cierto que desde el momento que salió a la luz la relación entre Gustavo y María, se rumoreó que el paparazzi habría tenido otras amantes pero el 21 de febrero de 2018, las especulaciones tomaron forma.

La montajista Lapiedra, Gustavo y sus amiguitas nos están tomando el pelo a todos

Que se sepa, de momento, Gustavo habría tenido dos relaciones extramatrimoniales además de la de María Lapiedra, una antes de conocer a la ex actriz porno y otra en paralelo.

Ese día, en 'Sálvame', apareció Tamara García, ex novia de Kiko Rivera que dijo haber tenido una relación intima con Gustavo hace 11 años.

María Lapiedra dijo conocer esa relación de su novio pero que no había sido más que un desliz y que no le molestaba en absoluto.

Gustavo se negó a confirmar o negar la aventura, asegurando que él no habla de esas cosas. No habla cuando no le conviene. Recordemos que hace dos años, María Lapiedra apareció en ‘Sálvame' para descubrir su relación con el colaborador y éste, que todavía estaba con su mujer, argumentó lo mismo que ahora; que él de su vida privada no habla. Pues ahora bien que lo hace...

Pero ese 21 de febrero de 2018 hubo más. Kiko Hernández dijo :

Una amiga íntima de la exmujer de Gustavo dice que han tenido una relación paralela. Dice que ha mantenido una relación paralela y tiene pruebas, fotos y vídeos.

Aquí fue cuando llegó la tensión. Lapiedra no sabía dónde meterse y Gustavo, esta vez sí, replicó a gritos:

Eso es una calumnia. No ha existido tal relación.

Pero hay más. Ese día, María Lapiedra fue acusada de haber "intimado" con su marido en los últimos días (algo que ella negó) y se habló de un vídeo en el que Gustavo y la ex actriz porno aparecen manteniendo relaciones sexuales en un coche. El culebrón continúa, y la cuenta de éstos dos sigue creciendo.