'Sálvame' se venga de Raquel Bollo hundiéndole la vida: "Está en la calle"

Raquel Bollo dejó 'Sálvame' a finales de 2016 pero en febrero de 2018 regresó a Telecinco pero no a su programa de siempre sino a ‘Viva la vida'. Esto significa que los de La Fábrica de la tele tienen vía libre para sacar todo lo que quieran de su ex colaboradora (aunque antes también lo hacían aunque de otra manera) y han destapado sus presuntamente graves problemas económicos.

Cuando se supo que Raquel Bollo había fichado por 'Viva la vida', en 'Sálvame' sorprendió sobremanera que la que fue una de sus colaboradoras más emblemáticas se fuera a otro programa que, encima, es de otra productora (Cuarzo).

La que más se molestó por el nuevo empleo de Bollo fue Belén Esteban , quien no entendió por qué la ex mujer de Chiquetete no le avisó de que iba a volver a la tele teniendo en cuenta que son tan amigas.

El caso es que resulta curioso que durante más de un año casi no se ha hablado de Bollo en 'Sálvame' y de pronto, tras fichar por otro programa, se empiecen a sacar las miserias de la colaboradora.

El miércoles 21 de febrero de 2018, un equipo de investigación de ‘Sálvame' desveló el verdadero motivo del repentino regreso de Raquel Bollo a televisión. Según se nos dijo ese día, tanto ella como su pareja se han visto "obligados" a recoger su casa:

"Les han dado dos semanas para abandonar el cortijo"

Así lo confirmó al programa un empleado que cuenta que dos socios habrían comprado el cortijo y lo estarían reformando para que se convierta en lugar de celebraciones.

Por otro lado, Gustavo González transmitió el testimonio de una persona que reclama una deuda a Raquel Bollo. Según el paparazzi, la excolaboradora tendría embargados un local, una casa y cuentas bancarias.

Esta información podría verse como un acto de venganza de La fábrica de la Tele hacia su ex colaboradora o como una estrategia de T5. Si a Raquel Bollo la atacan en ‘Sálvame', la audiencia va a esperar su respuesta en ‘Viva la vida', lo que beneficia a la cadena.