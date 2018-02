Jordi Évole va como un loco a por Marta Sánchez en 'El Hormiguero': "Lecciones de patriotismo, las justas"

'Salvados' celebra 10 años en laSexta y para celebrarlo, el próximo domingo 25 de febrero de 2018 se emitirá un especial muy emotivo del programa pero tres días antes, el jueves 22 de febrero, Jordi Évole acudió a 'El Hormiguero' a recordar los grandes momentos de su formato así como para hablar de temas de actualidad.

Con su visita el jueves 22 de febrero de 2018, Jordi Évole se convirtió en invitado platino de 'El Hormiguero ya que ha acudido al programa de Antena3 hasta en 13 ocasiones. El presentador de 'Salvados' repasó por ello sus grandes momentos con Pablo Motos, además de recordar sus entrevistas más tensas en su espacio de laSexta: La de Esperanza Aguirre dejando a Évole con la palabra en la boca o la del exministro del Interior, Fernández Díaz, y su lío con los niveles de alerta terrorista.

Jordi Évole se sincera y critica a los independentistas catalanes

Pero antes de todo esto, Évole llegó a 'El Hormiguero' con un regalo para Pablo Motos: la colección de fotografías de presos políticos de Santiago Sierra que ha sido retirada de ARCO.

El catalán le explicó así a Pablo Motos que:

Evóle añadió que:

El presentador aprovechó para recordar casos recientes como el del rapero Valtonyc (que ha sido condenado a prisión por sus canciones) o el del libro 'Fariña' que ha sido secuestrado por la queja de un ex alcalde que aparece muy brevemente.

Dijo Évole, quién también habló, cómo no, del independentismo catalán:

Siempre me he declarado como no independentista y me sigo declarando así. Pero veo muy nerviosos a algunos políticos con cosas como la de ARCO, o con perseguir el modelo de inversión lingüística en Cataluña o decir que el 1 de octubre no hubo cargas policiales.