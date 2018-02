Cinco ex-colaboradores de 'Sálvame' que han acabado destrozados después de pasar por el programa

Los colaboradores de 'Sálvame' se quejan mucho de como les tratan en el programa pero la alternativa, la de irse, no es mejor.

No todos son como Kiko Matamoros, que se retiró y, según él, vive cómoda y plácidamente. Hay otros tertulianos que se fueron del programa y, hoy por hoy, son juguetes rotos. ¿Es la sombra de 'Sálvame' lo que no les hace levantar cabeza o es que no se lo han 'montado bien'?

Trabajar en 'Sálvame' te marca, para bien o para mal. Es como cuando a un actor se le encasilla en un papel de mucho éxito y luego no puede volver a trabajar, o le cuesta más esfuerzo. El programa de Telecinco te asegura fama y dinero pero la vida después del ‘cortijo' puede ser dura si uno no se ha organizado bien. Es un formato que exige mucho, que te expone como ningún otro y eso puede 'condenarte'.

En 'Sálvame' hay muchos casos de tertulianos que abandonaron el programa y les ha ido muy mal. Entre ellos, destacamos los cinco más relevantes:

RAQUEL BOLLO

En diciembre de 2016, Raquel Bollo se fue de 'Sálvame' alegando que no aguantaba más un programa que le hacía sufrir cada día. Quería cambiar de vida y dedicarse a su negocio de moda.

Poco más de un año después, Raquel reapareció en TV pero no en 'Sálvame' sino en 'Viva la vida', otro programa de Telecinco pero de otra productora.

Casualmente, desde que se supo el fichaje de Bollo por el programa que presenta Toñi Moreno, en 'Sálvame' comenzaron a sacar los trapos sucios de su ex-colaboradora, asegurando que está en la ruina, que la van a desahuciar y que por eso ha vuelto a la tele. ¿Venganza? No creo, más bien es una estrategia.

Aunque 'Sálvame' y 'Viva la vida' no compartan productora, sí se emiten en la misma cadena y si atacas a un personaje en un programa, la audiencia va a ver, en el otro, la respuesta. Al final, es Telecinco la que gana.

ROSA BENITO

La que fue una de las grandes estrellas de'‘Sálvame' se marchó del programa en un par de ocasiones. Tras la primera huída regresó por problemas económicos pero no aguantó mucho más.

Benito se fue para probar suerte con la música y dar conciertos con su hija por los pueblos de España, pero parece que no les fue excesivamente bien y en ‘Sálvame' no han parado de sacar noticias sobre la supuesta mala situación económica de ambas.

Rosa 'amenazó' con volver al programa no hace mucho, pero viendo como se pusieron algunos de sus compañeros (sobre todo Mila Ximénez) parece que se lo ha pensado mejor.

VÍCTOR SANDOVAL

Víctor Sandoval iba camino de ser el niño mimado de la TV en España. De hecho, durante un tiempo lo fue. Su tragedia comenzó cuando se mudó a Miami y allí, según sus palabras, se gastó todo su dinero en vivir a todo tren y, tras la picadura de una araña, los problemas de salud le atormentaron.

El periodista comenzó a trabajar en 'Sálvame' vendiéndonos sus penas, desgracias y su divorcio de Nacho Polo. Durante un tiempo, su vía crucis fue el tema favorito del programa pero Víctor se desató. Sólo gritaba, manipulaba y, supuestamente, mentía para tener más audiencia. Sus compañeros no le podían ni ver e incluso en Telecinco le dieron la espalda.

En febrero de 2018 le vimos en 'Sábado Deluxe' relatando su absoluta ruina económica y personal. Una pena.

OLVIDO HORMIGOS

La ex concejala socialista que se hizo famosa por un vídeo porno, se convirtió en una auténtica estrella mediática explotando todas sus aventuras sexuales y por atacar a Belén Esteban en 'GH VIP'.

Colaboró en 'Sálvame' de manera fija pero pronto se la quitaron de encima. Hace casi dos años volvió al candelero por su supuesta relación con Alessandro Lecquio y después aprovechó su amistad con su representante, Toño Sanchís- enemigo número uno de Belén Esteban- para atacar a la mal llamada 'princesa del pueblo'.

Pero la popularidad actual de Olvido no es ni la sombra de lo que fue. La última vez que la vimos fue en 'Sábado Deluxe' hablando de la reciente muerte de su padre. Muy triste.

SERGIO ALIS

Sergio Alis fue uno de los periodistas del corazón más populares y con más contactos de nuestro país. Se codeó con todos los grandes presentadores por lo que, por una época, participó como colaborador ocasional de 'Sálvame'. Debe ser que como no daba mucho juego (es decir, que no se peleaba demasiado con la gente) no le volvieron a llamar.

Su vía crucis comenzó el 12 de septiembre de 2011, día en el que el tertuliano acudió al plató, pero no abrió la boca en cuatro horas para preocupación de sus compañeros. Una vez terminado el programa fue ingresado en el Hospital de La Paz de Madrid sin saber las causas.

Tras recibir el alta, el 19 de septiembre de 2011, Alis habló con sus compañeros en directo y dijo que había abusado de la medicación ya que estaba siendo una época muy dura para él después de que, meses antes, le dieran una paliza en la calle.

Años más tarde regresó para pedir trabajo y en enero de 2018 vendió su último 'remedio' para perder peso: coserse la lengua.