¡Sorpresa!: Paz Padilla le confiesa a Jesús Calleja la razón real por la que está en 'Sálvame'

Pocos programas de 'Planeta Calleja' (Cuatro) se han publicitado tanto como el de Paz Padilla en Benin. La presentadora de ‘Sálvame' se divirtió, se asustó, bailó 'La Macarena' y habló de cosas más serias ante el aventurero Jesús Calleja.

En los últimos meses, cada vez que han entrevistado a Paz Padilla (ya sea en 'Mi casa es la tuya', en 'El Hormiguero' o en el propio 'Sálvame') la humorista ha sacado a relación el viaje que había hecho con Jesús Calleja a Benin, país de África Occidental conocido como la cuna del vudú.

Ya sabíamos que Padilla había bailado con una tribu y que una 'curandera' se había obsesionado con sus pechos y que ella le había dicho que eran de silicona. Además, e independientemente de su trabajo en ‘Sálvame', la presentadora ha estado muy presente últimamente en TV hablando de su vida privada, por lo que había una pregunta que sobrevolaba el estreno de la quinta temporada de 'Planeta Calleja': ¿Le quedaba algo más a Paz Padilla que decir? ¿Podría sorprendernos?

Como ella misma le dijo a Jesús Calleja, no es sólo "actriz, humorista o presentadora". Es una "Show woman" por lo que tiene la capacidad de sorprenderte en cualquier situación.

La entrega en sí fue, como cabría de esperar, divertidísima. Cierto es que Padilla, como personaje que se pasa el día haciendo chistes de todo, puede ser agotadora pero su nivel de ‘locura' es tal que terminas riéndote con ella.

Entre otras cosas, Padilla confesó, mientras se encontró con una veintena de niños en un poblado africano, que su sueño es tener más hijos:

Es lo que más me gusta del mundo, muero con los niños. La pena mía es no haber tenido más hijos, porque tengo mucho amor para dar. Como me quede embarazada ahora por pedírselo al vudú, nos vamos al 'Cuarto Milenio'

De hecho, Padilla entró en un paritorio en el que los hombres no podían acceder pero ella salió, entusiasmada, relatando como había asistido al nacimiento de un bebé.

Paz Padilla, a lo mejor te deberías cortar porque se te va bastante la lengua

Y aunque se considera una "persona totalmente feliz", la humorista le confesó a Calleja lo mal que lo pasó cuando se divorció de su primer marido:

A mí no se me fue el amor, me lo arrancaron cuando me separé. Yo no me fui, se fue él porque le agobiaba mi situación.

Padilla repasó con Calleja toda su carrera. Le contó al aventurero el chiste con el que se presentó a su primer casting y cómo Xavier Sardá, un día en un aeropuerto, se acercó a ella y le dijo:

Quiero que trabajes conmigo en 'Crónicas Marcianas' pero no sé en qué. Lo único que quiero es que no cuentes chistes. Ya trabajaremos en lo que vas a hacer pero quiero que trabajes conmigo.

Y así, Padilla apareció en el mítico late show de Telecinco, convirtiéndose en una de las figuras más importantes de nuestro país.

Más tarde, tras una larga carrera como colaboradora y como humorista, Padilla se pasó a la conducción de programas con 'Sálvame', un cambio de registro que sorprendió a muchos. ¿Por qué lo hizo?

Paz le confesó a Calleja algo que todavía no sabíamos de ella:

Bueno, 'Sálvame' también es show y yo soy muy payasa. Cuando me lo plantearon necesitaba trabajar y acepté. Llamé a Sardá y me dijo que lo podía hacer perfectamente, que lo hiciera a mi manera.

Pero Paz también es realista en cuento a su futuro y dijo:

Esto es efímero. A lo mejor se acaba todo y después de más de veinte años en la tele, soy consciente de que he estado mucho tiempo. Tengo mi ego cubierto. Profesionalmente he conseguido muchas de las cosas que me había propuesto.

Padilla también habló de su hija, de la que está muy orgullosa:

Mi hija está estudiando en Inglaterra. La relación es maravillosa. Nunca discuto con ella, es muy razonable. Desde pequeña hacíamos contratos en el que cada una poníamos nuestras cláusulas. Ella dice que, cuando se case, mi chico le llevará al altar.

Y entre las anécdotas del viaje, destacamos la visita de Padilla y Calleja al palacio real de un rey de una etnia guerrera, para lo que la humorista se atavió con el típico traje de la región.

Pero para sorpresa de todos, y envida de las mujeres del monarca (que tenía varias), parece que al rey le gustó la presentadora: