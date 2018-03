Ya sabemos la 'fauna' que poblará la isla de 'Supervivientes 2018': ¿Decepcionante?

Se acerca el día en el que Telecinco se la juegue. Tras el batacazo de 'GH Revolutión', la cadena le va a dar otra oportunidad a los realities con 'Supervivientes 2018'. ¿Le funcionará?

De momento, los concursantes seleccionados nos dejan un poco fríos, sobre todo después de que el miércoles 28 de febrero la revista Lecturas filtrase más nombres además de los oficiales.

De momento, Telecinco ha anunciado a Raquel Mosquera, Mayte Zaldívar y el cantante Francisco González como los primeros concursantes oficiales de 'SV2018'. A ellos habría que añadirles, aunque no sea del todo seguro, a María Lapiedra, que el año pasado visitó la isla como 'fantasma del futuro', algo que nos daba a entender que sería la primera superviviente del 2018.

Kiko Matamoros, el 'looser' de Supervivientes 2017

Lapiedra, que hoy por hoy, es la estrella de 'Sálvame' gracias a su relación con Gustavo González, podría ser un reclamo morboso para la audiencia de 'SV'. O no. ¿Acaso no lo ha contado todo ya? Sería un plus que la acompañaran su amante, su marido o alguna otra 'novia' de Gustavo (que al parecer tiene varias), pero de momento no se sabe.

El miércoles 28 de febrero de 2018, la revista Lecturas añadió más nombres a la lista de concursantes de ‘Supervivientes 2018', algunos de ellos ya se daban casi por sentado.

Para empezar tenemos a Alejandro Albalá, ex de Chabelita, y a su actual pareja y ganadora de 'GH16', Sofía Suescun.

Además, y aquí está lo bueno, Alberto Isla, actual pareja de Isa Pantoja y padre de su hijo, también estaría vacunándose para ir a Honduras. Es decir, que tendríamos a dos 'enemigos' dentro del concurso además de a Chabelita en plató.

A parte, la revista apunta que también viajarán el periodista Miguel Trempano, Saray Montoya, la diseñadora de 'Los Gipsy Kings' y Charo Vega.

Sinceramente, falta un gran nombre, de momento. Me parece que es todo más de lo mismo.