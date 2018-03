Un micro abierto deja con el culo al aire a Belén Esteban ante el colaborador de 'Sálvame' al que no puede ni ver

Tras unas semanas de muchísima tensión, parece que Carlos Lozano, el nuevo 'Defensor de la audiencia' de ‘Sálvame', y el resto de colaboradores, se han calmado. Mentira. El 28 de febrero de 2018, se demostró que, por ejemplo, Belén Esteban, hace y dice lo contrario a lo que piensa.

¡Que viva el amor! Pero no el que promociona Carlos Lozano

Pasó casi desapercibido pero se escuchó claramente. El miércoles 28 de febrero de 2018, justo cuando iba a entrar en el plató de 'Sálvame' Carlos Lozano, y los colaboradores estaban colocándose en sus asientos para recibir al 'Defensor de la audiencia', se pudo escuchar a Belén Esteban (que estaba fuera de plano) hablando con el director del programa y diciéndole:

Tú me conoces. A mí no me pongáis a este tipo que me provoca muchísima tensión.