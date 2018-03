Repugnante: J.J. Vázquez felicita a Kiko Hernández por su falta de moral

Ya sabíamos que en 'Sálvame' no tienen mucha ética pero aplaudir la amoralidad como si fuera algo bueno es preocupante. El 1 de marzo de 2018, Kiko Hernández no dudó en traicionar a su compañera María Lapiedra de la manera más sucia pero lo peor fue que el presentador, Jorge Javier Vázquez le felicitó por su 'hazaña'. ¿Qué mensaje estamos vendiendo?

No es cuestión de ser moralista o censor, es sólo que es importante señalizar a veces el tipo de mensaje que se está transmitiendo en horario protegido.

Grabar a una persona sin su consentimiento y lucrarse con su dolor es amoral pero lo peor es que se considere un triunfo y se normalicen actitudes parecidas.

No sirve de nada censurar palabras malsonantes para no ser multados si luego se consiente la falta de escrúpulos. A veces es imposible frenar ciertas situaciones- y más en un directo- pero lo que no podemos admitir es que nos la vendan como algo normal.

Pongámonos en situación. El 1 de marzo de 2018, María Lapiedra se enteró de todas las mentiras que supuestamente le había contado su actual pareja, Gustavo González. Al parecer, el paparazzi habría tenido más amantes además de Lapiedra, por lo que no sólo estaba engañando a su ex mujer sino a muchas otras.

María Lapiedra estaba afectada con todas las informaciones que estaban saliendo así que , en una pausa publicitaria salió al pasillo para hablar con Gustavo . La ex actriz porno perdió los papeles, lloró, gritó y amenazó a su novio con dejarle si no le contaba la verdad. Y todo esto lo sabemos porque Kiko Hernández grabó a Lapiedra a escondidas con su móvil.

Tras ver las imágenes, el presentador, Jorge Javier Vázquez, se acercó a Kiko Hernández y le felicitó por lo que él consideraba un "buen trabajo". Es indignante.

Da igual que la ‘víctima', en este caso, sea María Lapiedra-alguien conocida por sus montajes y muy necesitada de atención pública-. Aquí lo importantes es la normalización de la falta de ética.

