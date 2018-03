Mucho 'acojone' y pocas sorpresas: La gran decepción de los Oscar 2018

'La forma del agua' de Guillermo del Toro se llevó el premio a la mejor película en la 90ª edición de los Oscar en una gala encorsetada por los movimientos feministas que pecó de seria. No hubo ni sorpresas ni gracia.

Nunca una gala de los Oscar fue tan previsible como la que vimos en la madrugada del 4 al 5 de marzo de 2018. Y no hablamos sólo de los premios (que prácticamente se sabían de antemano) sino de todo lo demás. Se contaron los chistes que ya llevamos escuchando meses y los discursos de los ganadores se podían adivinar. Pero lo que es peor, casi ni hubo espacio para la ironía.

El discurso inicial del maestro de ceremonias, el humorista Jimmy Kimmel, ya nos advirtió de lo que iba a pasar esa noche: Había miedo, mucho miedo a ofender, a decir algo fuera de lugar. Este era el año del ‘Mee too', del movimiento feminista y la denuncia al acoso sexual. El tema es grave sí pero los Oscar son una fiesta. Se pueden hacer chistes sin renunciar al respeto o a la reflexión pero no fue el caso.

Kimmel, que repetía por segunda vez consecutiva como presentador, se limitó a reírse de la gran 'cagada' del año pasado (cuando se confundieron con el Oscar a la Mejor Película) e hizo alguna gracia sobre Harvey Weinstein pero sin entrar en harina. Se notaba el 'acojone' y la falta de libertad. No olvidemos que sí, que esto es una fiesta pero también uno de los shows más vistos del año a nivel mundial y no se pueden permitir ciertas salidas de tono (aunque, repito, tanta gravedad no era necesaria).

De cuatro horas de gala, sólo hubo dos momentos realmente destacables. El primero fue esa visita de algunos famosos, liderados por Kimmel, al cine que estaba frente al Dolby Theatre, sorprendiendo así al público que estaba tan a gusto viendo su película. En realidad, era una revisión de un chiste del año pasado en el que un grupo de perplejos turistas se pasó por la ceremonia para asombro de todos. Ni aquí fueron realmente originales.

El otro gran momentazo, el mejor, fue el discurso de agradecimiento de Frances McDormand al recoger el Oscar a la Mejor actriz principal por ‘Siete anuncios a las afueras'. La intérprete pidió que a todas las mujeres nominadas esa noche en cualquier categoría que se levantaran y exigieran que se las tomaran en serio. Todo muy populista, sí, pero funcionó de maravilla.

Y en cuanto a los vencedores, lo que decíamos, no hubo sorpresas. ‘La forma del agua' se llevó el premio gordo, al igual que su director, Guillermo del Toro, que habló (como siempre) de sus raíces mexicanas y tendió un puente a favor de la integración cultural.

Gary Oldman fue el mejor actor por "El instante más oscuro', mientras que Sam Rockwell (Tres anuncios en las afueras) y Allison Janney (Yo, Tonya'), fueron el mejores intérpretes secundarios. Nada nuevo bajo el sol. Las quinielas, una vez más, acertaron.

Lista completa de ganadores

Mejor Película

- "Call Me by Your Name"

- "El instante más oscuro"

- "Dunkerque"

- "Déjame salir"

- "Lady Bird"

- "El hilo invisible"

- "Los archivos del Pentágono"

- "La forma del agua" (GANADORA)

- "Tres anuncios en las afueras"

Mejor Director

- Christopher Nolan - "Dunkerque"

- Jordan Peele - "Déjame salir"

- Greta Gerwig - "Lady Bird"

- Paul Thomas Anderson - "El hilo invisible"

- Guillermo del Toro "La forma del agua" (GANADOR)

Mejor Actor

- Timothée Chalamet - "Call Me by Your Name"

- Daniel Day-Lewis - "El hilo invisible"

- Daniel Kaluuya - "Déjame salir"

- Gary Oldman - "El instante más oscuro"

(GANADOR)

- Denzel Washington - "Roman J. Israel, Esq."

Mejor Actriz

- Sally Hawkins - "La forma del agua"

- Frances McDormand - "Tres anuncios en las afueras" (GANADORA)

- Margot Robbie - "Yo, Tonya"

- Saoirse Ronan - "Lady Bird"

- Meryl Streep - "Los archivos del Pentágono"

Mejor Actor de Reparto

- Willem Dafoe - "The Florida Project"

- Woody Harrelson - "Tres anuncios en las afueras"

- Richard Jenkins - "La forma del agua"

- Christopher Plummer - "Todo el dinero del mundo"

- Sam Rockwell - "Tres anuncios en las afueras" (GANADOR)

Mejor Actriz de Reparto

- Mary J. Blige - "Mudbound"

- Allison Janney - "Yo, Tonya" GANADORA

- Lesley Manville - "El hilo invisible"

- Laurie Metcalf - "Lady Bird"

- Octavia Spencer - "La forma del agua"

Mejor Guion Original

- "La gran enfermedad del amor"

- "Déjame salir" (GANADOR)

- "Lady Bird"

- "La forma del agua"

- "Tres anuncios en las afueras"

Mejor Guion Adaptado

- "Call Me by Your Name" (GANADOR)

- "The Disaster Artist"

- "Logan"

- "Molly's Game"

- "Mudbound"

Mejor Película Animada

- "El bebé jefazo"

- "The Breadwinner"

- "Coco" (GANADORA)

- "Ferdinand"

- "Loving Vincent"

Mejor Película de Habla no inglesa

- "Una mujer fantástica" (Chile) (GANADORA)

- "El insulto" (Líbano)

- "Sin amor" (Rusia)

- "En cuerpo y alma" (Hungría)

- "The Square" (Suecia)

Mejor Diseño de Producción

- "La Bella y la Bestia"

- "Blade Runner 2049"

- "El instante más oscuro"

- "Dunkerque"

- "La forma del agua" (GANADORA)

Mejor Fotografía

- "Blade Runner 2049" (GANADORA)

- "El instante más oscuro"

- "Dunkerque"

- "Mudbound"

- "La forma del agua"

Mejor Montaje

- "Baby Driver"

- "Dunkerque" (GANADORA)

- "Yo, Tonya"

- "La forma del agua"

- "Tres anuncios en las afueras"

Mejores Efectos Visuales

- "Blade Runner 2049" (GANADORA)

- "Guardianes de la Galaxia Vol. 2"

- "Kong: La Isla Calavera"

- "Star Wars: Los últimos Jedi"

- "La guerra del planeta de los simios"

Mejor Vestuario

- "La Bella y la Bestia"

- "El instante más oscuro"

- "El hilo invisible"

(GANADORA)

- "La forma del agua"

- "Victoria & Abdul"

Mejor Maquillaje y Peluquería

- "El instante más oscuro" (GANADORA)

- "Victoria & Abdul"

- "Wonder"

Mejor Edición de sonido

- "Baby Driver"

- "Blade Runner 2049"

- "Dunkerque" (GANADORA)

- "La forma del agua"

- "Star Wars: Los últimos Jedi"

Mejor Mezcla de sonido

- "Baby Driver"

- "Blade Runner 2049"

- "Dunkerque" (GANADORA)

- "La forma del agua"

- "Star Wars: Los últimos Jedi"

Mejor Banda sonora

- "Dunkerque"

- "El hilo invisible"

- "La forma del agua" (GANADORA)

- "Star Wars: Los últimos Jedi"

- "Tres anuncios en las afueras"

Mejor Canción

- "Mighty River" - "Mudbound"

- "Mystery of Love" - "Call Me by Your Name"

- "Recuérdame"- "Coco" GANADORA

- "Stand Up for Nothing" - "Marshall"

- "This Is Me" - "El gran showman"

Mejor Documental

- "Abacus: Small Enough to Jail"

- "Rostros y lugares"

- "Ícaro" (GANADOR)

- "Last Men in Alepo"

- "Strong Island"

Mejor Cortometraje

- "DeKalb Elementary"

- "The Eleven O'Clock"

- "My Nephew Emmet"

- "The Silent Child" (GANADOR)

- "Watu Wote / All of Us"

Mejor Cortometraje Documental

- "Edith + Eddie"

- "Heaven Is a Traffic Jam on the 405" (GANADOR)

- "Heroin(e)"

- "Knife Skills"

- "Traffic Stop"

Mejor Cortometraje Animado

- "Dear Basketball" (GANADOR)

- "Garden Party"

- "Lou"

- "Negative Space"

- "Revolting Rhymes"