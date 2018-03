Cristina Pedroche vuelve a hacer publicidad en sus redes sociales... ¡Y otra vez desnuda!

¿Qué ha hecho de nuevo Cristina Pedroche? Lo de todo los días; posar semi desnuda en redes sociales. Y una vez más lo ha hecho para promocionar una marca. La polémica es la de siempre: ¿Es ético, en estos tiempos tan reivindicativos, que una marca utilice el cuerpo femenino como objeto?

El 6 de marzo de de 2018, Cristina Pedroche publicó una foto en Instagram en la que aparecía en top-less, tapándose el pecho con una serie de sandalias de la marca Ipanema, de la que la colaboradora de 'Zapeando' es embajadora.

Acompañando a la foto, la presentadora escribió:

La imagen, que no deja de se run anuncio, ha sido considerada por algunos seguidores de Pedroche casi como una ofensa a la mujer, por lo tanto, se podían leer comentarios como éstos:

Espero que cada vez que te desnudes para vender algo, sea por tu propia decisión... Si no, mucho hablar de feminismo, pero acabar vendiendo colonias y chanclas a través de un cuerpo desnudo...

Ella va luego de muchas cosas y usa su cuerpo para vender , me parece estupendo que quiera y pueda pero estupendo , lo que no me cuadra es todo lo que dice después, está bien que me respondáis a mí pero ya que estáis poneros también a responder a muchos más que preguntan lo mismo que también tendrán la duda