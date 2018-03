Mila Ximénez destruye a Belén Esteban en un duelo brutal: "¡Pareces la niña del exorcista!"

El 5 de marzo de 2018, Belén Esteban reculó ante su compañero Gustavo González después de pasarse semanas criticándole. La de Paracuellos se disculpó pero le costó varios momentos de tensión con algunas de sus compañeras de 'Sálvame', en especial con Terelu Campos y con Mila Ximénez.

Drama en Telecinco: le bajan el sueldo a Belén Esteban

Ese día, Gustavo se enfrentó a todos sus compañeros. La última vez que le vimos fue el sábado 3 de marzo de 2018 en el ‘Deluxe' , donde fue entrevistado por su mismísima amante admitiendo que desde que reveló en directo su relación extramatrimonial con María Lapiedra, ya no le habla nadie en 'Sálvame'.

Gustavo ha pasado de ser paparazzi a personaje y el problema es que se queja mucho pero él es el primero que se sobreexpone y quiere seguir con el 'juego'.

Una de las personas que más le han atacado durante meses fue la mismísima Belén Esteban, quien el 5 de marzo de 2018, reculó un poco en su actitud con Gustavo y le explicó el porqué de tanta inquina:

Un día me entero por un compañero que tú has dicho un comentario muy feo sobre alguien que yo quiero mucho (sospechamos que se trata del padre de la Esteban).Luego te disculpaste y ahora, más que enfado, me das pena.

Mientras Belén hablaba, sus compañeros le preguntaron sin estaba en contacto con la ex mujer de Gustavo y si ésta era su ‘informante'. Esteban no quería contestar a nada y por eso se enfrentó de muy mala manera a Terelu Campos primero, y a Mila Ximénez, después, quién no dudó en responder a la de Paracuellos a gritos:

Ay Belén, nos tienes acojonados a todos, por Dios. Que pareces la niña del exorcista. Qué horror, que sólo quería hacerte una pregunta.

Tras el alegato de Belén Esteban, le tocó el turno a la propia Mila de decirle lo que pensaba a Gustavo y no fue amable. La periodista acusó a su compañero de mostrar con ellos una actitud que con su pareja esconde: "con nosotros tienes reaños".

Gemma López, por su parte admitió sentirse absolutamente "decepcionada" con la actitud del que consideraba su amigo.