Los alegatos feministas de las famosas: Desde las radicales a las que tienen sentido común

Hoy, 8 de marzo de 2018, Día de la Mujer, se ha convocado una huelga feminista. Han sido muchas las famosas que se han pronunciado y aunque todas apoyan, lógicamente, la causa, sí que se aprecian distintos puntos de vista sobre la materia.

Rita Maestre e Ignatius, 'arrimar cebolleta' en la huelga feminista

El 7 de marzo de 2018, durante la semifinal de 'Got Talent España' , una de las juezas del concurso de Telecinco, Eva Hache, se marcó todo un discurso feminista al decir:

Por otro lado, Noemí Galera, ha colgado un vídeo en redes sociales en el que hablaba de lo que significaba para ella este 8 de marzo:

Uno de los alegatos más interesantes que hemos escuchado durante los días previos al 8-M, ha sido el de la cantante Bebe-en declaraciones para el diario La Nación-, quien si bien poya totalmente la causa feminista y aboga por la igualdad, advierte sobre los peligros de los radicalismos:

Se está sacando un poco de madre el significado real de lo que es el feminismo, parece que está mal el nacer hombre. Parece que estamos enfrentándonos a los hombres, y siento que es una equivocación, necesitamos a los hombres.

Creo que es importante luchar por la igualdad en ciertos campos, pero todos tenemos que trabajar por ir lo más iguales. No somos iguales porque somos machos y hembras, pero por tener una igualdad. Cuando trabajamos en equipo somos muchos más interesantes y hacemos mejor las cosas, porque las cosas que uno tiene hay veces que son muy buenas para mí, porque yo no las tengo; pero hay cosas que yo tengo y él no tiene y son buenas para él.

Estamos quejándonos de una violencia machista y, de repente, hay muchas feministas que se están volviendo muy violentas, y creo que eso no es bueno.