¡Guerra feminista!: Mila Ximénez le da con la mano abierta a Carlota Corredera por el 8-M

El 8 de marzo de 2018, Día Internacional de la mujer, muchas mujeres famosas decidieron hacer huelga, entre ellas Ana Rosa Quintana, Susanna Griso y Carlota Corredera, que ese día no presentó 'Sálvame'. Sin embargo, muchas de las colaboradoras del programa de Telecinco sí que acudieron al plató y explicaron por qué.

Carlota Corredera, deja ya de vendernos la moto porque no cuela

Ese día, Chelo García cortés hizo un especial de su sección 'Diario Ché' dedicado a la huelga general feminista. La colaboradora de ‘Sálvame' acudió a la manifestación organizada por las mujeres periodistas y mientras lloraba de emoción al ver a todas sus compañeras unidas, entrevistó a algunas famosas que se pasaron por allí, tales como su jefa en el programa, Carlota Corredera-

Corredera, muy comprometida con la causa, dijo:

Yo he decidido unirme a la huelga y no presentar hoy 'Sálvame', pero entiendo que haya otras mujeres que no hayan hecho huelga por miedo.

De vuelta al plató, las colaboradoras de ‘Sálvame' quisieron explicarse. Y es que muchas de ellas habían acudido ese día a trabajar, entre otras, Mila Ximénez, Terelu Campos, Chelo García Cortés o Gema López.

Lo sorprendente fue comprobar que Miila Ximénez se había tomado como algo personal las palabras de Carlota Corredera y quiso responderla en directo.

Yo no sé con qué intención ha dicho Carlota lo de que hay mujeres que no han hecho la huelga por miedo. Seguro que no lo ha dicho con mala intención pero quiero decirle que yo he venido a trabajar porque he querido. No lo he hecho por miedo. Apoyo completamente la causa pero puedo luchar tanto en la calle como aquí.