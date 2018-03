Amor Romeira, destrozada como nunca, habla de "quitarse la vida"

Amor Romeira se rompió como pocas veces la hemos visto el domingo 11 de marzo de 2018. La ex concursante de 'Gran Hermano' habló con María Patiño de los ataques recibidos por parte de Sofía Suescun el último fichaje de 'Supervivientes 2018'.

Unos días antes se supo de una bronca que habían tenido vía WhastApp, las ex grandes hermanas Sofía Suescun y Amor Romeira. La primera, en un acto lleno de prejuicios, llegó a decirle a la segunda:

Es por esto que Amor le dio una entrevista a María Patiño para denunciar no sólo este sino todos los insultos que ha tenido que aguantar en su vida por su condición de transexual.

Te dan ganas de tirar la toalla, no estar en este mundo y de quitarte la vida. Intento quedarme con las cosas positivas que tengo, pero soy humana, hay días que me coge el bajón y me duele de verdad. Hay veces que me satura el tema.

No me lo esperaba de una persona joven, que estudia psicología y que debería estar actualmente con una mente abierta