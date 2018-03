¿Estamos ante el peor casting de la historia de Supervivientes 2018?

El próximo 15 de marzo de 2018 se estrena la nueva temporada de 'SV' y ya está todo preparado para que T5 demuestre que el formato reality no está muerto (Todo apunta a que María Lapiedra tendrá sexo en 'Supervivientes').

El problema es que, a priori, el casting no es demasiado llamativo aunque en este tipo de programas nunca se sabe lo que puede funcionar y lo que no (Bárbara Rey no quiere los dos mil euros diarios que le pagarían por ir a Supervivientes).

Aviso a Mediaset: con la pésima lista de Supervivientes 2018, la isla se la va a tragar el mar

Ya se ha confirmado la participación en 'SV2018' de María Jesús Ruiz, ex Miss España y protagonista de la prensa del corazón durante años.

La modelo y actriz se une así a Raquel Mosquera, Mayte Zaldívar, Francisco, Adrián Rodríguez, Saray Montoya, Isabel Castell, el Maestro Joao, Sofía Suescun, Sergio Carvajal, María Lapiedra, Melissa Vargas, Fernando Marcos y Alberto Isla para viajar a Honduras.

Por un lado, el casting de este año es previsible. Todos los participantes son reciclados de otros programas y realities. No hay nombres potentes de esos que no te esperas que vayan a ir a 'Supervivientes', por no hablar, por supuesto, de los que nadie conoce pero que, en los últimos años, terminan siendo los ganadores.

Pero el fichaje de María Jesús Ruiz nos da esperanza. Ella puede ser la nueva Alba Carrillo del año pasado (y razón de peso para el éxito de ‘SV2017').

La ex Miss España es un personaje televisivo indiscutible. Sus apariciones en el ‘Deluxe' dan buena fe de ello. Es fresca, ingenua, agresiva y contradictoria. Puede dar mucho juego.

Hay que tener en cuenta que tras el fracaso de las últimas ediciones de ‘GH', el formato reality no está pasando por su mejor momento, algo catastrófico para T5 teniendo en cuenta que estos programas son los que más contenido dan a la cadena.