Carlos Lozano se queda 'con el culo al aire’: la gran mentira de su desaparición sale a la luz

El 10 de marzo de 2018 supimos de la misteriosa desaparición de Carlos Lozano. El presentador y colaborador de 'Sálvame' apareció finalmente vivito y coleando e incluso cabreado con su novia por la repercusión mediática que había tenido su caso. Pero ahora hemos descubierto la verdad de esta loca historia.

El sábado 10 de marzo de 2018, el programa de 'Socialité' informó de una noticia alarmante. Carlos Lozano llevaba dos días desaparecidos. Al parecer, y se gún nos contaron ese día en el mencionado programa, fueron la novia del presentador, Miriam Saavedra, y su exmujer, Mónica Hoyos, habían acudido a la Comisaría a denunciar su desaparición.

¡Que viva el amor! Pero no el que promociona Carlos Lozano

Luego se supo que Lozano estaba divinamente en casa de su padre y más tarde circularon por internet fotos en las que se veía a Lozano de fiesta, lo que enseguida nos hizo pensar que al ‘defensor de la audiencia' de 'Sálvame' se le había ido de las manos la juerga.

El caso es que en toda esta historia hubo un punto que al parecer no era cierto. Según destapó Telecinco, Miriam Saavedra no pudo poner la denuncia porque en ese momento no estaba en España. ¿Por qué dijo ella que sí? ¿Qué es lo que está pasando?

En realidad, fue Mónica Hoyos quien acudió junto a la madre del presentador a la comisaría. ¿Pero no estaba al final en casa de su padre? ¡No entendemos nada! ¿Por qué no cogía el teléfono?

¿Por qué Lozano no ha hablado aún? Recordemos que el 14 de marzo de 2018, el presentador acudirá a ‘Sálvame' como ‘Defensor de la audiencia'. ¿Se atreverán en el programa a sacarle el tema a uno de sus colaboradores más agresivos?