El gran secreto de Boris Izaguirre: "Me violaron entre tres personas en Venezuela"

Parece mentira que aún hubiese algo que no supiéramos de Boris Izaguirre. El showman nunca ha tenido reparo alguno en contar todas sus intimidades pero en esta ocasión ha escrito un libro autobiográfico en el que desvela sucesos tan aterradores como una violación que sufrió a los 13 años en Venezuela.

Me violaron con 13 años. Entre tres personas... En mi país algunos amigos míos han pasado por situaciones semejantes, porque es como si el gay se lo mereciera. Violar al gay es como si fuera con su condición. Mi mamá no quería que esa violación avanzara aún más en mi sexualidad, en nuestra relación, en mi cabeza... y me exigió que yo no cambiara

Así se explica Boris Izaguirre en una entrevista concedida a El Español y en la que promociona su nueva novela autobiográfica, Tiempo de tormentas.

Es la primera vez que el ex colaborador de 'Crónicas Marcias' confiesa este terrible suceso de su vida, algo que según él:

Es curioso, hubo unos días que fui a Venezuela en el 2016, y estaba con mi amigo Fran, y pasamos delante de esa casa... Yo le dije: "Fran, allí me violaron". Y él me dijo: "¿Quieres que pare?". Y le dije que no. Es verdad que he tenido cosas dentro mucho tiempo. Yo creo que no se trata de rendir cuentas, ni nada, ni de sumarse a ningún tipo de uso ni de hacer una confesión, pero yo creo que está perfectamente plasmado en el libro lo que significó para ellos dos, para los personajes de mi novela, para mi mamá y para mí en la vida real.