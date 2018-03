La ridícula excusa de Carlos Lozano sobre su desaparición: ¿Cómo va a enfrentarse ahora a Belén Esteban?

El sábado 10 de marzo de 2018 supimos que Carlos Lozano había desaparecido y que su familia estaba muy preocupada. Luego, el presentador apareció sano y salvo pero no quiso decir nada hasta ahora. El 'defensor de la audiencia' de 'Sálvame', el mismo que no deja de atacar a Belén Esteban por su 'estilo de vida', ha roto su silencio y ha hecho el ridículo.

El sábado 10 de marzo de 2018, el programa de 'Socialité' informó de una noticia alarmante. Carlos Lozano llevaba dos días desaparecidos. Al parecer, y según nos contaron ese día en el mencionado programa, fueron la madre y la novia del presentador, Miriam Saavedra, además de su exmujer, Mónica Hoyos, las que habían acudido a la Comisaría a denunciar su desaparición.

Lozano apareció vivito y coleando (y resacoso, suponemos) después de haber estado de fiesta. Con unos amigos.

¡Que viva el amor! Pero no el que promociona Carlos Lozano

Pero el presentador de 'Granjero busca esposa' no se había pronunciado al respecto hasta que el 13 de marzo de 2018 concedió una entrevista para El Español en la que explica lo sucedido:

Es muy gracioso, porque también uno necesita a veces desconectar. Tengo el teléfono lleno de mensajes y llamadas. Después del programa me fui a cenar y más tarde a tomar unas copas. Estaba cansado y me fui a dormir con unos amigos.

Estoy bien, no quería darle más importancia de la que tiene. Lo que pasó es problema mío, pero ya digo que fue un malentendido y me llegué a enfadar con mi madre por poner una denuncia.

Después, según narra Lozano, se fue a casa de su padre , cargó el móvil y llamó a su madre para que retirasen la denuncia. Eso sí, el presnetador tuvo la desfachatez de enfadarse con su progenitora.

Mi madre me quiere mucho, mi novia también y mi exmujer más de lo mismo. Tanto que pusieron esa denuncia aunque la Guardia Cilvil no iba a hacer nada si no pasaban las 48 horas pertinentes. Entiendo a mi madre pero me enfadé mucho. Sé que no es un tema para enfadarse pero se ha liado una buena