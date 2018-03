Marta Sánchez deja en el ridículo más absoluto a Jordi Évole en 'El Hormiguero'

Un mes después de que Marta Sánchez le pusiese letra al himno de España, la cantante acudió-el 14 de marzo de 2018- a 'El Hormiguero' y contestó a sus detractores, incluido Jordi Évole, quién la había atacado, semanas antes en el mismo programa.

Marta Sánchez pone letra al himno de España y la felicita hasta la Guardia Civil

Con su visita el jueves 22 de febrero de 2018, Jordi Évole quiso dar una lección de patriotismo y atacó a Marta Sánchez por haber puesto letra al himno español. Así el presentador de 'Salvados' dijo:

Hay gente que pierde el culo por poner un tuit porque Marta Sánchez pone la letra en el himno, pero cuando salen los pensionistas a manifestarse a la calle no escriben ni un tuit. Para mí esos son los patriotas, los pensionistas, no Marta Sánchez mientras pone la letra a nuestro himno y declara su dinero fuera de España. Lecciones de patriotismo de Marta Sánchez, las justas. No he visto en todo el día un tuit de Rivera ni de Rajoy.