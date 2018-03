La mezquindad de Kiko Hernández al descubierto: ¿Por qué no toman medidas en ‘Sálvame’?

El 14 de marzo de 2018, mientras que volvían a analizar todos los aspectos del terrible caso del niño Gabriel, a los de ‘Sálvame' les dio tiempo para desvelar la última de las bombas que tenían preparadas sobre la conversación ‘prohibida' entre María Lapiedra y Kiko Hernández, una información que, en realidad dejaba en muy mal lugar al colaborador pero, sin embargo, nadie le dijo nada.

Una semana antes 'Sálvame' nos vendió que había pasado algo tan grave que podía poner patas arriba los cimientos del programa. Se trataba de una conversación que mantuvieron María Lapiedra y Kiko Hernández durante una publicidad del programa.

Al parecer, en esa charla 'prohibida' que captaron las cámaras de 'Sálvame', se dijeron cuatro cosas muy polémicas o 'bombas' que el programa ha ido dosificando durante días.

Kiko Hernández revela su paralizante y doloroso problema de salud

Después de saber que la exactriz porno no le gustaría que Gustavo la defendiera en plató y su tonteo con Hernández, Lapiedra contó al colaborador que no le importaría darle celos durante su participación en 'SV 2018'.

Hernández le preguntó a la ex actriz porno si le iba a ser infiel a Gustavo en Honduras y ella, muerta de la risa, le dijo que seguramente no, pero porque no había nadie, a priori, que le gustase.

Pero lo fuerte llegó cuando Hernández le preguntó a Lapiedra sobre la estrategia a seguir en el caso de que ella mantenga relaciones en el concurso

¿Cómo te defiendo yo si te lías con alguien?

A lo que la ex actriz porno contestó:

Pues di que lo hago por venganza, por estos ochos años (en los que él estaba casado).

Hernández estaba de acuerdo, lo que demuestra que cuando el colaborador defiende o machaca a alguien en ‘Sálvame', está pactado de antemano. Y lo curioso es que nadie dijo nada al respecto, las críticas se centraron únicamente en María Lapiedra. Muy triste.