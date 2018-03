Carlos Lozano deja en el ridículo más absoluto a Belén Esteban

El jueves 15 de marzo de 2018, Carlos Lozano por fin se enfrentó al juicio de sus compañeros de 'Sálvame' y tuvo que dar explicaciones de por qué, la semana anterior, había desaparecido durante casi dos días. El defensor de la audiencia dio excusas vagas y se enfrentó a la mismísima Belén Esteban.

El sábado 10 de marzo de 2018, el programa Socialité' en T5 informó de una preocupante noticia. La madre de Carlos Lozano había denunciado la desaparición del presentador de 'Granjero busca esposa' después de no dar señales de vida durante casi dos días.

Mila Ximénez se pone como le bicho del pantano con el ‘tocapelotas' de Carlos Lozano

Tanto la novia de Lozano como su ex mujer, Mónica Hoyos, también estaban preocupadísimas hasta que se descubrió que el presentador había estado de fiesta y se había quedado sin batería en el móvil.

El jueves 15 de marzo de 2018, Carlos Lozano dio la cara en ‘Sálvame' y justificó su desaparición con chulería y arrogancia. Carlota Corredera intentaba hacerle preguntas peor él no para de interrumpirla y de decir cosas tan surrealistas como:

Yo no salgo mucho pero cuando salgo me gusta pasármelo bien. En os afters hay personas muy buenas, muy buena gente,, hay que ir más a los afters.

Lozano, aunque decía estar agradecido por la preocupación de su madre, su novia y su ex, también admitió haberse enfadado con ellas por montar tanto revuelo.

Pero el plato fuerte fue el enfrentamiento entre el ‘defensor de la audiencia' y su gran enemiga, Belén Esteban, a quien lleva semanas criticando por, entre otras cosas, su estilo de vida.

Belén vio en toda esta historia una oportunidad única para atacar a Lozano por lo que le llamó "fiestero". Carlos no se quedó callado y le dijo:

Ella, gritando, respondió:

Yo te hablo de la moralidad cuando viniste aquí el primer y segundo día, pero te voy a decir más, cuando yo he salido de fiesta lo que no ha hecho mi familia es poner una denuncia para haber donde he estado