Una 'rabiosa' Mila Ximénez cuestiona la profesionalidad de Sandra Barneda

El domingo 18 de marzo de 2018, Sandra Barneda les mandó un dardo envenenado a los colaboradores de 'Sálvame' desde el debate de 'Supervivientes 2018, Conexión Honduras' . Un día después, Mila Ximénez le contestó con ironía cuestionando la profesionalidad de la presentadora.

Una espectadora riñe a Sandra Barneda en directo

El domingo 18 de marzo se estrenó 'Conexión Honduras', el clásico debate de 'Supervivientes' y por supuesto, el tema estrella de la noche fue el evidente tonteo entre dos concursantes, Sofía Suescun y Logan.

En el plató, tanto el novio de Sofía, Alejandro Albalá, como un ex de la concursante, el antiguo tronista Iván, empezaron una calurosa discusión que la presentadora, Sandra Barneda, quiso zanjar de esta manera:

Es decir, que para la presentadora, el debate de 'Supervivientes' es mucho más digno y serio que 'Sálvame'. Es tan evidente que Barneda está equivocada que contestarle sería como darle la razón.

Al día siguiente, Mila Ximénez aprovechó para devolverle el 'golpe' a la presentadora y dijo:

No vi el debate porque me lo impide mi religión. Pero tenían que pegarle un corte a Iván, al que a mí no me cae mal, cuando se puso a hablar de Sofía en un tono... diciendo que era una novia trampolín.

Ahí hay que poner orden, sí, hay que poner orden. Hay que poner orden porque me parece que es una ofensa a la mujer. Hay que poner orden, un poquito, porque eso no es Sálvame.