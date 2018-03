Descubra lo que le ha ocurrido al acosador que le hundió la vida a Kiko Hernández

Durante años, Kiko Hernández vivió una auténtica pesadilla por culpa de un fan que se obsesionó con él. El 20 de marzo de 2018, el colaborador de 'Sálvame' comunicó en directo la condena que le ha caído a su acosador.

No es un tema del que le guste hablar mucho, pero el 20 de marzo de 2018, Kiko Hernández anunció que el hombre que le acosó durante años, por fin ha sido condenado:

"Al señor que me molestó durante una temporada le han caído 18 meses".

Kiko Hernández revela su paralizante y doloroso problema de salud

Hernández ya ha dado, en varias ocasiones (la última en 2014) ciertos detalles sobre lo que le ocurrió:

Por culpa de esta persona, hay una población en la que no puedo trabajar porque vive ahí. (...) Tengo tres órdenes de alejamiento de él, me he cambiado de casa por esta persona...

Se ha presentado en mi casa con un arma blanca y me ha estropeado la puerta de casa con esta arma. Ha quemado una revista donde yo salía, ha puesto mensajes en el buzón.