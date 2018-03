Máxima tensión entre Jorge Javier Vázquez y una invitada de 'SV': "Te vas a tener que ir"

Como buen presentador de Telecinco, Jorge Javier Vázquez ha vuelto a estar en el centro de la polémica. Sucedió el 20 de marzo de 2018, durante el estreno de 'SV: En Tierra de nadie', la gala especial de los martes. El presentador no se cortó en insultar a una concursante para, acto seguido, enfrentarse a la madre de ésta.

Jorge Javier se desnuda para 'Supervivientes'

De lo primero que se habló durante el estreno de 'En Tierra de nadie' fue de la amenaza de abandono de una de las concursantes, Melissa. La ex pretendienta de 'MyHyV' dice no estar a gusto en Honduras y en el plató, Jorge Javier Vázquez la llamó "huevona", algo que no le sentó nada bien a la madre de la joven allí presente.

María, la progenitora, le pidió a Vázquez menos cachondeo y más respeto a su hija pero el presentador, al que nunca le ha gustado que le llamen la atención, se encaró con su invitada:

Entonces te vas a tener que ir, porque esto es un cachondeo.

La aludida se indignó aún más y estuvo a punto de irse hasta que Vázquez le pidió que se calmara:

No te preocupes si a tu hija le digo 'huevona'. Que se quería ir el domingo, y el concurso dura tres meses.

Al final, María se calmó pero debería darse cuenta de que, en realidad, su hija es una quejica. Desde que llegó a Honduras, no ha hecho más que llorar y decir cosas tales como: